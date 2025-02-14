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棒球》備戰經典賽！日本隊公布28人名單 迎戰3月日荷強化試合

2025/02/14 17:39

日本隊總教練井端弘和。（資料照，記者陳志曲攝）日本隊總教練井端弘和。（資料照，記者陳志曲攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本隊為了備戰2026年經典賽，今年3月5日、6日將與荷蘭隊進行交流賽。日本隊今天公布強化試合的28人名單，全隊只有歐力士猛牛王牌左投宮城大彌具有經典賽資歷。

日本隊去年在世界棒球12強賽敗給台灣隊，無緣連霸、同時也中斷國際賽27連勝。日本隊為了備戰2026年經典賽、以及2028年洛杉磯奧運，今年3月5日、6日將在大阪京瓷巨蛋與荷蘭隊進行交流賽。

日媒《Full-Count》報導，日本隊這次的28人名單中，有20人首次入選國家隊，其中樂天金鷲無人進日本隊；去年世界棒球12強賽的日本隊國手群，無人入選這次的日本隊。樂天金鷲有5人入選去年12強賽日本代表隊。

日本隊投手方面，包含有宮城大彌、西武獅強投今井達也、千葉羅德右投種市篤暉等好手，還有日本火腿投手齋藤友貴哉、歐力士新星左投曾谷龍平等人。

野手部分，主力打者包含阪神虎強打大山悠輔、佐藤輝明，以及日本火腿球星萬波中正等人。新生代野手群則有日本火腿新星水谷瞬、上季敲全中央聯盟最多163安的養樂多新星長岡秀樹、橫濱DeNA游擊手森敬斗等好手。

日本隊監督井端弘和表示，宮城大彌將在3月5日的強化試合首戰先發，第二戰則是交給千種市篤暉掛帥主投。

日本隊強化試合28人名單：

投手：

宮城大彌（23歲，歐力士猛牛）
曾谷龍平（24歲，歐力士猛牛）
種市篤暉（26歲，千葉羅德）
常廣羽也斗（23歲，廣島鯉魚）
齋藤友貴哉（30歲，日本火腿）
橋本侑樹（27歲，中日龍）
大津亮介（26歲，軟銀鷹）
河野龍生（26歲，日本火腿）
塹江敦哉（27歲，廣島鯉魚）
杉山一樹（27歲，軟銀鷹）
今井達也（26歲，西武獅）
石井大智（27歲，阪神虎）

捕手：

岸田行倫（28歲，讀賣巨人）
山本祐大（26歲，橫濱DeNA）
海野隆司（27歲，軟銀鷹）

內野手：

大山悠輔（30歲，阪神虎）
吉川尚輝（30歲，讀賣巨人）
森敬斗（23歲，橫濱DeNA）
長岡秀樹（23歲，養樂多燕子）
佐藤輝明（25歲，阪神虎）
太田椋（24歲，歐力士猛牛）
廣瀨隆太（23歲，軟銀鷹）
矢野雅哉（26歲，廣島鯉魚）

外野手：

高部瑛斗（27歲，千葉羅德）
水谷瞬（23歲，日本火腿）
細川成也（26歲，中日龍）
梶原昂希（25歲，橫濱DeNA）
萬波中正（24歲，日本火腿）

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