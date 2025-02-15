NBA新秀對抗賽狀元里薩謝、湯普森兄弟登場！今日賽事預告與轉播

里薩謝。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日NBA將上演新秀挑戰賽，4隊的教練分別邀請到金州勇士的名人堂級球星哈德威（Tim Hardaway Sr.）、勇士傳奇穆林（Chris Mullin）、里奇蒙德（Mitch Richmond）與締造席捲全球的「林來瘋」林書豪。

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擁有周志豪（Zach Edey）與湖人菜鳥神射手柯奈特（Dalton Knecht）的穆林隊，將交手老鷹新科狀元郎里薩謝（Zaccharie Risacher）與法國榜眼薩爾（Alexandre Sarr）的哈德威隊；第2場則由擁有湯普森兄弟（Amen Thompson、Ausar Thompson）與中鋒米希（Yves Missi）的里奇蒙德隊，碰上灌籃大賽衛冕冠軍麥克朗（Mac McClung）與探花謝波德（Reed Sheppard）的林書豪隊。究竟誰能取得勝利呢，記得鎖定轉播囉！

NBA

08：00 NBA名人賽 緯來體育

10：00 新秀對抗賽 緯來體育、愛爾達體育1台

UBA

14：00 中信學院VS世新大學 女子複賽 緯來精彩、愛爾達體育4台

14：00 佛光大學VS臺灣師大 女子複賽 緯來精彩、愛爾達體育4台

14：00 文化大學VS美和科大 女子複賽 緯來精彩、愛爾達體育4台

羽球

09:30、17:00 羽球混團亞錦賽 4強 愛爾達體育3台

PLG

17：00 鋼鐵人@獵鷹 DAZN1、DAZN3、民視第1台、四季線上看、Youtube

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