全原運3/21～24高雄登場 輕軌主題列車啟動有禮

3月6日前拍下全原運的輕軌主題彩繪列車，就可參加打卡抽一卡通活動。（高雄市運發局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕114年全國原住民族運動會3月21至24日將在高雄盛大登場，高雄市運動發展局今（14）日起推出全原運輕軌彩繪主題列車，即日起至3月6日，只要與全原運輕軌列車相遇並拍照，即可參加打卡抽一卡通活動。

高雄是全台少數擁有16族原住民族人設籍居住的城市，今年全原運由高雄主辦更具意義，競賽地點除了都會區各場館，也包括茂林、桃源、那瑪夏3個原鄉區。

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為宣傳賽事活動，邀請全民參與，運發局特別與高雄捷運公司合作，推出「114年全原運在高雄」輕軌彩繪列車，展現「原聚Takao 湧動未來」的原民文化及賽事魅力，車身以本屆全原運大會視覺標誌「K」、標語和身著全原運服裝的高雄熊，以及運動賽道、原住民圖騰菱形紋理等設計而成。主題列車活動期間，拍下全原運輕軌彩繪列車身影打卡抽獎，有機會獲得內含儲值金額250元的一卡通。

運發局長侯尊堯表示，本屆全原運吸引近萬人報名參賽，創下歷屆新高，賽會不僅是運動競技，也能見識原住民擅長及傳統多樣化的比賽項目，搭配「雄原味」運動觀光遊程，看比賽也能是訪高雄、深入原鄉體驗。

全國原住民族運動會21日下午2點將於高雄巨蛋開幕，24日下午3點於鳳山體育館閉幕，21至23日在衛武營都會公園有嘉年華活動，皆有精彩原住民展演活動，賽會期間也將提供免費接駁車，邀請民眾免費入場為選手加油，及感受這場熱鬧的原民慶典。

全原運相關賽事資訊、運動觀光遊程及賽會交通接駁資訊，可至114年全國原住民族運動會官方網站（https://reurl.cc/Eg4oMk），或關注「114年全原運在高雄」臉書粉絲頁（https://reurl.cc/ZZ9WdA）。

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