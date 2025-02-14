NBA》勇士啟用新先發陣容奏效？ 柯爾：是時候這麼做了

波傑姆斯基（左）、柯瑞（右）。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《NBC SPORTS》報導，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）在今日啟用了本季第33套不同的先發陣容，最終勇士以105：98擊敗火箭。賽後，柯爾對這套全新陣容給予肯定並表達自己的看法。

勇士隊今天的先發陣容中，柯爾將波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與穆迪（Moses Moody）拉上先發，前者代替了希爾德（Buddy Hield）的位置，並搭配明星前鋒「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）、一哥柯瑞（Stephen Curry）與D.格林（Draymond Green）。

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本場比賽，波傑姆斯基聯手穆迪與巴特勒將火箭主將J.格林（Jalen Green）壓制至9分，投籃10投3中，並發生4次失誤。今日波傑姆斯基上陣39分鐘，繳出18分、5籃板、4助攻、4抄截、1火鍋、2顆三分球的表現，全場17投7中，投籃命中率41.2%。

「是時候這麼做了，波傑姆斯基這幾週表現出色，我認為他應該進入先發陣容。他能利用腦袋和技巧為柯瑞分擔控球的壓力。」 柯爾賽後對記者表示。

「能讓他上場真的太好了，我認為他未來一段時間都會繼續先發，與柯瑞、巴特勒和D.格林搭配。」柯爾補充道，穆迪與這些球員的配合也很出色，並強調柯瑞、D.格林以及巴特勒仍然是球隊的核心，這點不會改變。

值得一提的是，穆迪在本季擔任先發時，勇士仍保持7勝0敗的不敗佳績。

「當然，還要看後續的情況。我們希望庫明加（Jonathan Kuminga）能在幾週內回歸，這將為我們提供更多選擇。但就目前而言，我認為波辛斯基應該繼續留在先發陣容。」柯爾進一步表示。

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