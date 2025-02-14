排球》TPVL台灣職業排球聯盟成立 4隊亮相喊「即刻行動」

國內新排球聯盟TPVL台灣職業排球聯盟今天舉行成立記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕國內新排球聯盟TPVL台灣職業排球聯盟今天舉行成立記者會，伊斯特、昶威、連莊和台鋼天鷹共4隊的代表也正式亮相，並以「即刻行動，一起讓排球越來越好」為元年口號，新賽季將於10月4日正式開打。

職排元年將有4支球隊參戰，北部由伊斯特隊與昶威隊領軍，分別以天母體育館和中原大學體育館作為主場，連莊隊則以台中台體大體育館為主，南部的台鋼天鷹隊將以鳳山體育館當主場。

請繼續往下閱讀...

聯盟元年預計10月展開，賽季將進行至隔年5月，每隊打48場例行賽，季後賽為例行賽第1名出戰第4名，第2名對上第3名，採3戰2勝制，冠軍戰則為5戰3勝制，轉播單位為緯來體育台和愛爾達體育台。

每隊最少註冊10名球員，且球員需年滿22歲，最多可有4名外籍球員在場上，華裔、外籍生不列入外援名額，所以可能出現6名外國人在場上的畫面。

關於團隊薪資規範，聯盟執行長魏雲龍表示，球員薪資4萬元起跳，希望給予球員基本保障，但沒有薪資上限，洋將的薪資也未有規範。

另外，聯盟將導入「發球得分制」，原本第1局至第4局時，拿到25分就結束，但當任一隊先取得23分時，裁判按壓兩次蜂鳴器，後續分數將進入發球得分機制，而在第五局（決勝局）時，當任一隊先取得13分時，裁判同樣按壓兩次蜂鳴器，開啟發球得分機制，取得15分制勝出，希望能讓比賽更加精彩，給球迷更好的觀賽體驗。

台鋼隊總經理王澄緯。（記者吳孟儒攝）

台鋼天鷹。（球團提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法