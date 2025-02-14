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日職》明年要挑戰大聯盟的「村神」 職業生涯首度練外野有原因

2025/02/14 18:54

村上宗隆。（資料照，今日美國）村上宗隆。（資料照，今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕養樂多燕子強打三壘手村上宗隆，他今天在春訓增練職業生涯從未守過的外野。村上宗隆受訪表示，這是養樂多監督高津臣吾的指示，能讓球隊多一個選擇。

根據《體育報知》報導，生涯主要鎮守三壘的村上宗隆，今年春訓增練右外野守備。村上宗隆受訪表示，高津監督在去年秋天就指示他下個賽季準備練習守外野，「到現在還是沒有特別開心，不過考量到球隊，我想這是一個選擇。」村上宗隆說。

這可能是村上宗隆自國中時期後再度守右外野，村上宗隆坦言，自己想專注在三壘守備，「如果球隊要我去守右外野，我也會做好準備。」村上宗隆去年鎮守三壘守防區，共出現15次守備失誤是全央聯第二多。

養樂多去年季後以2年1.4億日圓簽下31歲球星茂木榮五郎，新賽季若讓茂木鎮守三壘防區，村上宗隆能守外野的話，有望提升養樂多隊的打線火力。

村上宗隆去年全勤出賽143場，交出33轟、86分打點、打擊率2成44的成績，整體攻擊指數為0.851，單季吞180次三振，選到105次保送，勇奪中央聯盟全壘打王、打點王。

現年25歲的村上宗隆曾在2022年創下單季56轟壯舉，超越名將王貞治保持的日職本土選手單季最多轟紀錄。村上宗隆生涯三度摘得央聯全壘打王、兩度奪得央聯年度MVP。

今年將是村上宗隆在日職的第8個賽季，他預計在今年季後透過入札制度挑戰大聯盟舞台。

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