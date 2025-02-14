斯巴達障礙跑》睽違7年！高雄3月再度舉辦「三色週末」熱血挑戰

斯巴達障礙跑競賽3月中旬將在高雄熱血登場。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕斯巴達障礙跑競賽3月15至16日即將在高雄師大燕巢校區熱血登場，除了睽違7年再度舉辦「三色週末（Trifecta Weekend）」，Ultra 50公里賽制也將首度進行，對於會師南台灣的各地勇士來說，身心都將面臨極限挑戰。

斯巴達障礙跑自2016年首度引進台灣，今年邁入第10個年頭。所謂的「三色週末」，就是在一個週末之內舉辦「野獸賽（Beast）」、「超級賽（Super）」、「衝刺賽（Sprint）」，若這3項賽事都能順利完成抵達終點，選手就可獲得一面別具意義的「三色週末」獎牌。台灣區主辦單位解釋，當初2018年選定高雄展開台灣第一場「野獸賽」，也是頭一回舉辦「三色週末」，如今重新推出備受矚目，歡迎備戰多時的國內外勇士們，共襄盛舉爭取個人榮譽。

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由於我國現代五項暨冬季兩項運動協會日前宣布，「2025年度現代五項國際賽事選拔賽」2月底也將於高雄舉行，其中「體能障礙賽」列入今年重點項目，更成為一大亮點。斯巴達障礙跑競賽的台灣區主辦單位表示，障礙關卡運動（OCR）已列入現代五項之一，可望在2028年洛杉磯奧運露臉，這次國手選拔賽對於障礙跑競賽推動是重要助力，期盼未來更多新血投入，代表台灣進軍國際舞台。

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