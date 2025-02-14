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NBA》巴特勒加盟勇士展現影響力！ D.格林：改變球隊的關鍵人物

2025/02/14 19:03

D.格林（左）、巴特勒（右）。（法新社）D.格林（左）、巴特勒（右）。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士自交易來明星前鋒「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）後，球隊在近4場比賽中取得3勝1敗的表現，包括今日以105：98擊敗火箭。根據《NBC SPORTS》報導，D.格林（Draymond Green）賽後對巴特勒的影響力給予高度評價，直指他的貢獻不容小覷。

「他是改變球隊的關鍵人物，無論在哪支球隊，他都帶來影響，而現在他正在幫助我們重振士氣。球隊的信念，在他來之前和來之後，完全是天壤之別。」D.格林讚嘆道。

當比賽進行至第3節剩下4分鐘時，勇士已領先24分，但當一哥柯瑞（Stephen Curry）下場休息後，火箭趁勢打出一波32：10的猛烈攻勢，將比分縮小至2分差。

面對火箭的強勢反撲，柯瑞、巴特勒與D.格林在最後4分鐘包辦全隊12分，D.格林甚至在比賽最後47秒時投進關鍵三分球，將領先擴大至9分，確保球隊勝利。

「昨天我們讓比賽從手中溜走，今天這場比賽我們恐怕也會輸掉，但有這樣一名球員在場，一切都不一樣，4場比賽下來，我對他的評價非常高。」D.格林再次稱讚巴特勒的表現。

此外，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也對巴特勒的表現讚不絕口，強調他的全面性與關鍵時刻的影響力，讓球隊在比賽末段有了更可靠的選擇：「巴特勒是名副其實的球星，他的打法非常全面，節奏穩定，從不慌亂，能夠按照自己的節奏比賽，幾乎不失誤，而且能頻繁站上罰球線。」

「他是個優秀的終結者，雖然不會像「KD」杜蘭特（Kevin Durant）那樣連進4顆中距離跳投，但他的方式更加全面，他能製造犯規、傳出正確的球，為隊友創造空檔，也能在防守端完成關鍵抄截或抓下籃板。他是一名出色的球員。」柯爾進一步表示。

不僅如此，D.格林認為，雖然一切都還在磨合，但巴特勒的溝通能力讓適應過程更加順利：「他會直接問：『在這個戰術裡，我應該怎麼做？你希望我做什麼？』 ，這正是一位真正領袖的表現，我很喜歡他為這支球隊帶來的一切。」

自加盟勇士以來，巴特勒出賽4場，平均上場32分鐘，繳出21.3分、7籃板、5.3助攻、1.3抄截、0.5火鍋的表現，整體投籃命中率44.6%。

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