NBA》明星賽重返勇士主場 杜蘭特真情告白：這裡永遠是我的家！

柯瑞（左）、杜蘭特（右）。（資料照，今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕每當在勇士主場比賽結束後，杜蘭特（Kevin Durant）總會在上車前，多花幾分鐘與熟悉的老朋友們道別，並珍惜每一次重返大通中心（Chase Center） 的機會，而本週末的全明星賽將於灣區舉行，對他而言更是別具意義。

「當然，這裡是我的家，我的壁畫還掛在球場走廊上，你說呢？」杜蘭特笑著說。

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杜蘭特補充道：「我從離開這裡的那一刻起，就一直說這裡會永遠是我生命的一部分，這已經刻在我的血液裡。現在終於有人開始聽進去了，但對我來說，這裡從來都像家一樣。」

杜蘭特過去曾在大通中心5次出賽，戰績為3勝2敗，場均能攻下22.4分，投籃命中率39.8%，其中單場最高得分為31分。

「當然，這就是一場回家之旅，回到這裡，感覺就像回家。這3年在勇士的時光，是我人生中極其重要的一部分，所以，沒錯，這是一次真正的『回家』。」杜蘭特進一步表示。

從2016年–17年賽季至2018年–2019年賽季，杜蘭特加入勇士與一哥柯瑞（Stephen Curry）和老將D.格林（Draymond Green）攜手奪下2座總冠軍，並包辦兩屆總冠軍賽MVP。

不僅如此，杜蘭特在這3個賽季中，3度入選全明星賽、3次入圍年度最佳第2隊、1次入選年度最佳陣容第1隊，並獲得1次全明星賽MVP。

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