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MLB》大谷去年代言狂賺23億高居第4 薪水是全球收入百大運動員最低

2025/02/14 20:37

大谷翔平。（資料照，今日美國）大谷翔平。（資料照，今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美國網站「Sportico」昨天公布2024年運動員收入排行榜，美國職棒大聯盟洛杉磯道奇日本巨星大谷翔平，去年光是商業代言等副業收入就高達7000萬美元（約新台幣23億）。

根據「Sportico」網站公布的2024年運動員收入排行榜，大谷翔平上季的薪水為250萬美元（包含獎金等）是百大收入運動員中最低，商業代言賺進7000萬美元高居第4高，大谷去年合計賺7250萬美元排第21名。

大谷翔平去年7000萬美元的商業代言收入，僅次於NBA勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）的1億美元、湖人球星詹姆斯（LeBron James）的8500萬美元、阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）的7500萬美元。

大谷在2023年季後以10年7億美元大約轉戰道奇，其中約有6.8億美元是延遲支付。據日媒《Full-Count》報導，大谷擁有許多商業代言，包含保時捷、日本航空、三菱UFJ銀行、SEIKO、KOSE、伊藤園、New Balance、Beats等等。

去年棒球選手薪水最高是道奇日本投手山本由伸的5550萬美元、商業代言賺550萬美元，整年賺6100萬美元；三屆塞揚強投薛哲（Max Scherzer）去年以5200萬美元的薪水排棒球選手第二多，其商業代言賺200萬美元，整年賺5400萬美元。

葡萄牙足球巨星「C羅」C.羅納度（Cristiano Ronaldo）仍是2024年最賺錢運動員，去年總收入達2.6億美元。第2到5名依序是柯瑞的1.538億美元，英國拳擊手弗瑞（Tyson Fury）1.47億美元，梅西的1.35億美元，以及詹姆斯的1.332億美元。

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