晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 排球

TPVL》等到職業排球聯賽了！ 「左手重砲」吳宗軒：可以打更久

2025/02/14 19:48

吳宗軒。（記者吳孟儒攝）吳宗軒。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPVL台灣職業排球聯盟成立，開啟國內排球運動新篇章，讓球員不至於「畢業即失業」，而是多了職業隊選項，效力連莊隊的「左手重砲」吳宗軒說：「過去原本設定打到32歲，現在可能可以打更久。」

台灣排球以業餘性質的企業聯賽為主，多為學生球員，今年也邁入第20屆，30歲的吳宗軒承認，過去曾聽過很多次職業排球聯賽的消息，只是從沒成真過，這次真的成立，他說：「這讓原本想退休的選手，能延續排球生涯，我也能繼續做自己熱愛的事。」

職排元年最多可有4名外援在場上，立意是要讓聯賽競爭力提高，但也可能會影響本土上場空間，對此，吳宗軒說：「這代表在準備時要更充分，競爭壓力也一定會有，但我對自己也蠻有信心，畢竟出國打得面對各國選手，就是好好的把自己的優勢展現出來。」

這項外援制度也引來正、反面意見，吳宗軒認為，「不會覺得害怕，反而是時刻提醒自己得提升能力，也要讓教練看到你的能力，才會有生存空間。」

至於伊斯特隊的高偉誠則表示，即使有4名洋將同時在場，但影響不大，就是把該做的事情做好，球隊表現就會跟著好，而他也很期待職業聯賽的到來，畢竟以前看到PLG聯賽成立時就很羨慕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中