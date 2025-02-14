TPVL》等到職業排球聯賽了！ 「左手重砲」吳宗軒：可以打更久

吳宗軒。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPVL台灣職業排球聯盟成立，開啟國內排球運動新篇章，讓球員不至於「畢業即失業」，而是多了職業隊選項，效力連莊隊的「左手重砲」吳宗軒說：「過去原本設定打到32歲，現在可能可以打更久。」

台灣排球以業餘性質的企業聯賽為主，多為學生球員，今年也邁入第20屆，30歲的吳宗軒承認，過去曾聽過很多次職業排球聯賽的消息，只是從沒成真過，這次真的成立，他說：「這讓原本想退休的選手，能延續排球生涯，我也能繼續做自己熱愛的事。」

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職排元年最多可有4名外援在場上，立意是要讓聯賽競爭力提高，但也可能會影響本土上場空間，對此，吳宗軒說：「這代表在準備時要更充分，競爭壓力也一定會有，但我對自己也蠻有信心，畢竟出國打得面對各國選手，就是好好的把自己的優勢展現出來。」

這項外援制度也引來正、反面意見，吳宗軒認為，「不會覺得害怕，反而是時刻提醒自己得提升能力，也要讓教練看到你的能力，才會有生存空間。」

至於伊斯特隊的高偉誠則表示，即使有4名洋將同時在場，但影響不大，就是把該做的事情做好，球隊表現就會跟著好，而他也很期待職業聯賽的到來，畢竟以前看到PLG聯賽成立時就很羨慕。

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