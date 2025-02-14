晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

田徑春季盃》狂！「跳遠一哥」林昱堂插花參加100公尺還拿下金牌

2025/02/14 19:51

「跳遠一哥」林昱堂插花參加台北市春季全國田徑公開賽，摘下公開男子組100公尺金牌。（記者林岳甫攝）「跳遠一哥」林昱堂插花參加台北市春季全國田徑公開賽，摘下公開男子組100公尺金牌。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕去年結束巴黎奧運後就開始養傷並服完兵役的台灣「跳遠一哥」林昱堂，今年選在台北市春季全國田徑公開賽復出，他以測試狀態為主，「插花」參加公開男子100公尺以10秒58摘金。

24歲的林昱堂在2023年亞洲錦標賽跳出8公尺40，成為全國紀錄保持人，也摘下金牌，只是再來卻受傷勢影響，去年巴黎奧運未能再創佳績，更讓他體會到身體健康的重要性，現在訓練只要感到不對勁就會停練，不再操之過急。

有趣的是，奧運後去服兵役的的林昱堂，當兵期間遇到山陀兒颱風襲台，還剛好被派出支援搬倒塌的樹木，意外獲得不同的體驗。

林昱堂奧運後就未曾比賽，今年就率先選在春季盃出來小試身手，但只先檢驗自己的速度表現，因此就只參加100公尺賽事。值得一提的是，林昱堂生涯100公尺最佳為10秒24，迄今還是台灣史上第2快，他今天決賽就領先群雄漂亮摘金，又是一個意外收穫。

林昱堂表示，現在課表強度尚未到最強，但能跑出這樣的秒數已經很滿意，代表冬訓期間的訓練沒有白費，再來將在21日飛往日本鹿兒島參加室內賽，持續為今年賽季累積實力，期許在5月亞錦賽完成連霸，並尋求再次進軍世錦賽。

「跳遠一哥」林昱堂插花參加台北市春季全國田徑公開賽，摘下公開男子組100公尺金牌。（記者林岳甫攝）「跳遠一哥」林昱堂插花參加台北市春季全國田徑公開賽，摘下公開男子組100公尺金牌。（記者林岳甫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中