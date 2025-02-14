田徑春季盃》狂！「跳遠一哥」林昱堂插花參加100公尺還拿下金牌

「跳遠一哥」林昱堂插花參加台北市春季全國田徑公開賽，摘下公開男子組100公尺金牌。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕去年結束巴黎奧運後就開始養傷並服完兵役的台灣「跳遠一哥」林昱堂，今年選在台北市春季全國田徑公開賽復出，他以測試狀態為主，「插花」參加公開男子100公尺以10秒58摘金。

24歲的林昱堂在2023年亞洲錦標賽跳出8公尺40，成為全國紀錄保持人，也摘下金牌，只是再來卻受傷勢影響，去年巴黎奧運未能再創佳績，更讓他體會到身體健康的重要性，現在訓練只要感到不對勁就會停練，不再操之過急。

請繼續往下閱讀...

有趣的是，奧運後去服兵役的的林昱堂，當兵期間遇到山陀兒颱風襲台，還剛好被派出支援搬倒塌的樹木，意外獲得不同的體驗。

林昱堂奧運後就未曾比賽，今年就率先選在春季盃出來小試身手，但只先檢驗自己的速度表現，因此就只參加100公尺賽事。值得一提的是，林昱堂生涯100公尺最佳為10秒24，迄今還是台灣史上第2快，他今天決賽就領先群雄漂亮摘金，又是一個意外收穫。

林昱堂表示，現在課表強度尚未到最強，但能跑出這樣的秒數已經很滿意，代表冬訓期間的訓練沒有白費，再來將在21日飛往日本鹿兒島參加室內賽，持續為今年賽季累積實力，期許在5月亞錦賽完成連霸，並尋求再次進軍世錦賽。

「跳遠一哥」林昱堂插花參加台北市春季全國田徑公開賽，摘下公開男子組100公尺金牌。（記者林岳甫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法