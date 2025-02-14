棒球》與12強敗給台灣有關？20人首次進日本隊打交流賽 監督點出重點

日本隊監督井端弘和。（資料照，記者陳志曲攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本隊為了備戰2026年經典賽，今年3月5日、6日將與荷蘭隊進行交流賽。日本隊今天公布強化試合的28人名單，其中有20人是首次入選日本國家隊。日本隊監督井端弘和表示，這次日本隊的觀察重點包含長打能力以及中繼左投手。

《日刊體育》報導，這次日本隊28人名單的平均年齡為25.8歲，只有歐力士王牌左投宮城大彌具有經典賽資歷，沒有去年世界棒球12強賽的日本隊國手。井端弘和說，「20名選手是第一次穿上日本隊球衣，希望能有好的表現。」

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日本隊去年在12強賽敗給台灣，無緣連霸。井端弘和提出2個重點，「長打能力是必要的，如果能多一名中繼左投就好了。」

井端弘和提到期待的選手，投手包含中日龍左投橋本侑樹、日本火腿左投河野龍生、廣島鯉魚左投塹江敦哉、歐力士猛牛左投曾谷龍平，想看這些投手對決外國打者的狀況；井端也提到，打者群包含阪神虎球星大山悠輔和佐藤輝明，及中日龍球星細川成也、日本火腿外野手水谷瞬、軟銀鷹廣瀨隆太，期待他們的長打能力。

井端弘和指出，日本隊在2023年經典賽4強賽靠著吉田正尚的追平轟，讓日本最後逆轉贏得比賽，並提到日本隊在冠軍戰也是靠村上宗隆、岡本和真的全壘打才贏球。

2024年12強賽冠軍戰，日本隊王牌投手戶鄉翔征先後遭台灣隊林家正敲陽春砲、陳傑憲敲三分砲，讓日本隊最後以0比4輸球。井端說，「去年在世界棒球12強（面對台灣），也被敲兩發全壘打。因此，長打能力是一大魅力，我認為這可能是關鍵所在。」

日本隊強化試合28人名單：

投手：

宮城大彌（23歲，歐力士猛牛）

曾谷龍平（24歲，歐力士猛牛）

種市篤暉（26歲，千葉羅德）

常廣羽也斗（23歲，廣島鯉魚）

齋藤友貴哉（30歲，日本火腿）

橋本侑樹（27歲，中日龍）

大津亮介（26歲，軟銀鷹）

河野龍生（26歲，日本火腿）

塹江敦哉（27歲，廣島鯉魚）

杉山一樹（27歲，軟銀鷹）

今井達也（26歲，西武獅）

石井大智（27歲，阪神虎）

捕手：

岸田行倫（28歲，讀賣巨人）

山本祐大（26歲，橫濱DeNA）

海野隆司（27歲，軟銀鷹）

內野手：

大山悠輔（30歲，阪神虎）

吉川尚輝（30歲，讀賣巨人）

森敬斗（23歲，橫濱DeNA）

長岡秀樹（23歲，養樂多燕子）

佐藤輝明（25歲，阪神虎）

太田椋（24歲，歐力士猛牛）

廣瀨隆太（23歲，軟銀鷹）

矢野雅哉（26歲，廣島鯉魚）

外野手：

高部瑛斗（27歲，千葉羅德）

水谷瞬（23歲，日本火腿）

細川成也（26歲，中日龍）

梶原昂希（25歲，橫濱DeNA）

萬波中正（24歲，日本火腿）

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