棒球》韓職棒到台南亞太春訓 8場交流賽免費索票秒殺

韓國樂天巨人隊進駐亞太國際棒球訓練中心成棒副球場春訓。（台南市體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕韓國NC恐龍隊（NC Dinos）於2月24日至3月4日與國內6支球隊舉辦8場次交流賽，南市免費開放全新亞太棒球訓練中心內野區2000至8000席的體驗名額，今（14）日上午開放上線索票，不到半天就已幾乎額滿。

今年有3支韓國職棒球隊來台灣春訓，其中2支球隊均相中台南亞太棒球訓練中心，先是韓國樂天巨人棒球隊（Lotte Giants）的一、二軍已在1月進駐成棒副球場，進行長達41天的春訓。

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台鋼獵鷹與韓國樂天巨人隊今日在成棒副球場比賽，南市體育局長陳良乾代表市長黃偉哲前往關心，台鋼總教練洪一中對園區規劃及草皮維護讚不絕口。

陳良乾表示，為了瞭解亞太棒球場的評價，隨時都在徵詢棒球專業專家的意見，希望不斷改善再更優化。整體園區具備國際比賽與訓練水準，體育局也將持續爭取在亞太舉辦更多國際賽事與活動，在各方面打造亞太作為國際棒球訓練中心的角色定位。

體育局表示，樂天巨人總教練金泰亨已表明今年目標是要打進季後賽，因此在春訓的場地挑選上與訓練計畫也充滿企圖心，過去在其他國家春訓時，受限於單一場地，無法同時進行投、打、傳接、跑壘各項訓練，而亞太棒球場具備多面球場、小內野、室內投打練習場及重訓室，還包括多道獨立的戶外投手練習場。

球場可以看見樂天巨人隊佈下多組教練與選手密集訓練，而總教練金泰亨更要求加強訓練量，安排個別選手於夜間訓練，51公尺見方無柱的室內投打練習場總是燈火通明。

對於來台南春訓的感想，樂天巨人選手給予好評，相較於韓國與日本的冬天，台南冬天氣候舒適，沒有選手想像中的炎熱。另外，完善的生活機能與美食等多方條件，使得台南成為樂天巨人隊的首選，球隊春訓隨隊記者將影像傳回韓國，也引發韓國球迷熱烈討論。

8場次交流賽，尚有少數場次仍有名額，歡迎民眾至KKTIX售票平台索票（https://sportstainan.kktix.cc/events/13df6b41-copy-1）開放免費取票。

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