NBA》灰狼人手短缺仍擊退龍頭雷霆 總教練芬屈大讚年輕選手

迪林漢姆（左）、香農（右）。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕灰狼隊今天在人手短缺、加上背靠背作戰的情況下，憑藉年輕球員展現的絕佳即戰力，仍以116：101擊敗西部龍頭雷霆。其中，香農（Terrence Shannon Jr.）與迪林漢姆（Rob Dillingham）的表現更是讓灰狼總教練芬屈（Chris Finch）讚賞不已。

在缺少藍道（Julius Randle）、迪文森佐（Donte Divincenzo）、老將康利（Mike Conley）與戈貝爾（Rudy Gobert）的情況下，香農從替補出發，全場拿下13分、6籃板、1助攻的表現，正負值+23為全場最高，並創下生涯新高的得分、籃板、上場時間與正負值。

請繼續往下閱讀...

作為本屆選秀第8順位，來自肯塔基大學（Kentucky）的新秀迪林漢姆（Rob Dillingham）同樣以替補身分上場，於21分鐘內貢獻6分、3籃板、5助攻的表現，正負值高達+18為全場第2高。

芬屈對此表示：「我真的很喜歡年輕球員最近的表現，也很欣賞他們的拚勁。我們必須嘗試為他們找到合適的角色，也許不是每場比賽，但他們必須隨時做好準備。畢竟，我們無法預測傷病情況，因此我們會在合適的時機做出決定。」

值得一提的是，迪林漢姆不僅在進攻端發揮作用，他與隊友聯手成功限制雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），讓他全場21投6中，命中率僅28.6%。吉爾吉斯亞歷山大全場拿24分，但正負值「-12」是全隊第二差。

此外，迪林漢姆也稱讚香農的表現：「他非常強硬，每當我在快攻時看到他，我就會把球拋向他，他幾乎都能完成得分或製造犯規。他的防守表現也相當出色。」

「我們每天都在努力訓練，等待機會，大家的心態都很積極，一旦獲得上場時間，我們就全力以赴展現自己的價值。」迪林漢姆補充道。

對於自己在球隊中的角色，香農則表示，防守一直是他的優勢，並知道這是自己獲得上場時間的關鍵：「我進聯盟之前就知道，我是一名攻守兼具的球員，這就是我的心態。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法