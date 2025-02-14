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網球》吳芳嫺勇闖杜哈女雙冠軍戰！問鼎本季第3座金盃

2025/02/14 21:49

吳芳嫺（右）晉級杜哈女雙冠軍戰。（資料照，法新社）吳芳嫺（右）晉級杜哈女雙冠軍戰。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕天助自助的吳芳嫺，與中國搭檔蔣欣玗乘勝追擊，6：2、6：3擊敗來勢洶洶的巴西瑪雅（Beatriz Haddad Maia）／德國西格蒙德（Laura Siegemund），非種子吳蔣配連闖4關，爆冷晉級2025年杜哈女網賽雙打冠軍戰，壓軸對手為巴黎奧運金牌的義大利第3種子艾拉妮（Sara Errani）／保莉妮（Jasmine Paolini）。

這項WTA千分等級大賽在卡達首都進入尾聲，面對左右開弓的瑪雅／西格蒙德，吳芳嫺／蔣欣玗重現開季橫掃奧克蘭、荷巴特WTA250等級雙冠氣勢，4強戰第1局化解2個被破發點後，兩人臨場狀態漸入佳境，第4局率先突破４：1拉開，第8局再破先馳得盤。次盤吳蔣配延續合作默契和手感，第2局破發形成3：0，儘管第5局發球失守，被「巴德聯軍」追成3：3，關鍵第8局吳芳嫺組合回穩再破滅火，激戰1小時23分鐘直落二關門。

本屆雙打共有3名台將，全都位於下半籤表同區。吳芳嫺／蔣欣玗初登場搶十開胡，強碰首輪免戰的年初澳洲公開賽亞軍謝淑薇／拉脫維亞奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko），吳芳嫺組合再度通過搶十考驗，「台灣內戰」扳倒第2種子勁敵，接下來第5種子詹皓晴的俄國搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova） 又因故退賽，讓吳蔣配直接晉級4強，如今攜手更上層樓，問鼎本季第3冠。

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