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棒球》12強敗給台灣的體悟 日本隊監督看好兩人有40、50轟可能性

2025/02/15 06:59

日本隊監督井端弘和。（資料照，記者陳志曲攝）日本隊監督井端弘和。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本隊為了備戰2026年經典賽，今年3月5日、6日將與荷蘭隊進行交流賽。日本隊昨天公布強化試合的28人名單，其中有20人是首次入選日本國家隊。日本隊監督井端弘和認為，阪神虎球星佐藤輝明、中日龍球星細川成也，都是有可能交出單季40、50轟的打者。

日本隊去年在世界棒球12強賽敗給台灣，其中王牌投手戶鄉翔征挨了關鍵兩轟成敗因，讓井端監督體驗到長打能力的重要性。

井端弘和點名關注的日本隊打者，包含阪神虎球星大山悠輔和佐藤輝明、細川成也、日本火腿水谷瞬、軟銀鷹廣瀨隆太等人，期待他們的長打能力。

井端監督指出，佐藤輝明、細川成也在過去幾個賽季曾交出單季至少20轟的成績，「他們有機會突然大爆發，達到單季40轟、50轟的可能性。所以，希望他們在這個賽季能大幅成長。」

現年26歲的細川成也上季交出23轟、67分點、打擊率2成97的成績，連兩年至少20轟；現年25歲強打佐藤輝明上季有16轟、70分打點、打擊率2成68成績，生涯前三季至少20轟。

此外，23歲新星水谷瞬去年出賽97場，繳出9轟、37分打點、打擊率2成87的成績。水谷瞬與細川成也都是透過現役球員選秀會轉隊的選手，如今兩入選國家隊，這也是日本隊史首見場景。

日本隊強化試合28人名單：

投手：

宮城大彌（23歲，歐力士猛牛）
曾谷龍平（24歲，歐力士猛牛）
種市篤暉（26歲，千葉羅德）
常廣羽也斗（23歲，廣島鯉魚）
齋藤友貴哉（30歲，日本火腿）
橋本侑樹（27歲，中日龍）
大津亮介（26歲，軟銀鷹）
河野龍生（26歲，日本火腿）
塹江敦哉（27歲，廣島鯉魚）
杉山一樹（27歲，軟銀鷹）
今井達也（26歲，西武獅）
石井大智（27歲，阪神虎）

捕手：

岸田行倫（28歲，讀賣巨人）
山本祐大（26歲，橫濱DeNA）
海野隆司（27歲，軟銀鷹）

內野手：

大山悠輔（30歲，阪神虎）
吉川尚輝（30歲，讀賣巨人）
森敬斗（23歲，橫濱DeNA）
長岡秀樹（23歲，養樂多燕子）
佐藤輝明（25歲，阪神虎）
太田椋（24歲，歐力士猛牛）
廣瀨隆太（23歲，軟銀鷹）
矢野雅哉（26歲，廣島鯉魚）

外野手：

高部瑛斗（27歲，千葉羅德）
水谷瞬（23歲，日本火腿）
細川成也（26歲，中日龍）
梶原昂希（25歲，橫濱DeNA）
萬波中正（24歲，日本火腿）

佐藤輝明。（資料照，圖片取自阪神虎官方社群媒體X）佐藤輝明。（資料照，圖片取自阪神虎官方社群媒體X）

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