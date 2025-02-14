晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》缺席2天訓練的史卓曼終於向洋基報到 「我是先發、不去牛棚」

2025/02/14 23:30

史卓曼。（資料照，法新社）史卓曼。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟各隊春訓開跑，連續2天缺席球隊訓練的洋基33歲投手史卓曼（Marcus Stroman），終於在美國時間14日週五早上向球隊報到。史卓曼強調，自己是先發投手，不會去牛棚擔任後援投手。

史卓曼去年1月以2年3700萬美元加盟洋基，上季出賽30場有29場先發，交出10勝9敗、防禦率4.31的成績，史卓曼由於表現欠佳，未能進入洋基隊季後賽名單，這也讓史卓曼在休賽季陷入交易傳聞。

洋基隊在休賽季補進前勇士王牌佛里德（Max Fried），外界預測史卓曼有可能會成為球隊第6號的先發人選。

「我是一名先發投手，我不會到牛棚。」史卓曼今天受訪強調，「去看看數據吧，有多少人能保持健康， 一年又一年投30場以上的先發？我是一名先發投手。」

被問到為何在美國時間週五才向洋基隊報到，史卓曼說，「感覺今天是個好日子，情人節，我感覺氣氛會很合適。」

史卓曼若今年投滿140局，將獲得2026年1800萬美元的球員選擇權。對於未來是否想繼續待在洋基，史卓曼對此回應，「無論身處何處，我都很好。我愛這支球隊休息室的每個人，大家都知道這一點。你可以問我的隊友，我和他們關係很好。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中