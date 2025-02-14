MLB》缺席2天訓練的史卓曼終於向洋基報到 「我是先發、不去牛棚」

史卓曼。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟各隊春訓開跑，連續2天缺席球隊訓練的洋基33歲投手史卓曼（Marcus Stroman），終於在美國時間14日週五早上向球隊報到。史卓曼強調，自己是先發投手，不會去牛棚擔任後援投手。

史卓曼去年1月以2年3700萬美元加盟洋基，上季出賽30場有29場先發，交出10勝9敗、防禦率4.31的成績，史卓曼由於表現欠佳，未能進入洋基隊季後賽名單，這也讓史卓曼在休賽季陷入交易傳聞。

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洋基隊在休賽季補進前勇士王牌佛里德（Max Fried），外界預測史卓曼有可能會成為球隊第6號的先發人選。

「我是一名先發投手，我不會到牛棚。」史卓曼今天受訪強調，「去看看數據吧，有多少人能保持健康， 一年又一年投30場以上的先發？我是一名先發投手。」

被問到為何在美國時間週五才向洋基隊報到，史卓曼說，「感覺今天是個好日子，情人節，我感覺氣氛會很合適。」

史卓曼若今年投滿140局，將獲得2026年1800萬美元的球員選擇權。對於未來是否想繼續待在洋基，史卓曼對此回應，「無論身處何處，我都很好。我愛這支球隊休息室的每個人，大家都知道這一點。你可以問我的隊友，我和他們關係很好。」

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