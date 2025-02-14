NBA》期待落空！勇士柯瑞、優涅思庫明星三分球賽確定不舉行

柯瑞（左）、優涅思庫（右）。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《美國雅虎》報導，去年的NBA明星賽亮點之一，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）與WNBA球星優涅思庫（Sabrina Ionescu）的三分球對決，今年將不會再度上演。

NBA聯盟官方於今日宣布，將不會進行去年的1對1三分球大賽，原因是雙方都不希望重複相同的活動，而是希望能夠加入另一位男性與女性球員，例如獨行俠射手湯普森（Klay Thompson），以及WNBA球星「女版柯瑞」克拉克（Caitlin Clark）。

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然而，克拉克婉拒參賽，並於1月透過經紀公司發表聲明，表示她希望將自己的首場三分球大賽留到今年夏天在印第安納波利斯舉行的WNBA全明星賽。

即便NBA本週試圖再度協調柯瑞與優涅思庫進行1對1重賽，但雙方最終仍未能達成協議。

NBA發言人巴斯（Mike Bass）表示：「我們無法找到一個能夠超越去年特別時刻的方案，因此最終決定不再進行，並將焦點放在全明星下週一的新賽制上。」

在去年的全明星賽上，柯瑞與優涅思庫曾展開激烈對決，雙方皆使用NBA三分線（23呎9吋）出手，最終柯瑞以29：26勝出。當時雙方都曾表示，無論誰輸掉比賽，都會想要一場 「復仇戰」。

事實上，優涅思庫上週接受 《今日美國》的訪問時也提到，如果被邀請，她願意再次參與比賽：「無論是今年還是未來，我們兩人都還有很多比賽要打，所以總有一天會再度上演，這部分目前還沒有確定，但我很期待來到灣區。畢竟我是灣區人，我的家人也都非常興奮能夠見到我，並迎接我回家。」

《美國雅虎》提到，由於本次全明星賽於勇士主場舉辦，而優涅思庫又來自加州核桃溪（Walnut Creek），這場比賽未能促成，確實讓人感到有些驚訝。

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