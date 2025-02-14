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亞冬運》哈爾濱閉幕台灣帶回一銅 下屆首度前進沙烏地阿拉伯

2025/02/14 22:23

台灣代表團出席哈爾濱亞冬運閉幕。（中華奧會提供）台灣代表團出席哈爾濱亞冬運閉幕。（中華奧會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年亞洲冬季運動會在哈爾濱國際會展體育中心舉行閉幕典禮，本屆台灣代表團在競速滑冰收下一面銅牌，這也是歷屆亞冬運的首面獎牌，在獎牌榜上與泰國隊同為第8名，總領隊陳士魁期勉選手保持奮鬥精神，相信未來能再創佳績。

我國由女子冰球守門員徐子庭擔任閉幕式掌旗官，陳士魁、副總領隊房瑞文與女子冰球隊、冰壺隊、花式滑冰選手李宇翔、越野滑雪選手李杰翰、彭以明一同步入舞台，各國運動員跟著音樂，在台上歡欣互動，藉由運動促進彼此友誼。

台灣位在亞熱帶，發展冬季運動不易，本屆亞冬運陳映竹摘下競速滑冰女子100公尺銅牌，完成歷史性的突破，陳士魁表示，目前和亞洲前幾名國家之間確實有差距，在這樣情況下，能夠搶下一面銅牌，還有許多選手排名都能進入到中上席次實屬不易。

本屆除了陳映竹摘銅，冰球男子隊與女子隊、冰壺混雙都收下第5名，十分接近頒獎台。蔡嘉瑋在短道競速滑冰男子1500公尺獲得第7名，前六名皆為中韓選手。李玟儀在阿爾卑斯式滑雪女子曲道賽收穫第11名。下屆亞冬運將首度前進西亞地區，2029年在沙烏地阿拉伯特羅耶納舉行。

台灣代表團出席哈爾濱亞冬運閉幕。（中華奧會提供）台灣代表團出席哈爾濱亞冬運閉幕。（中華奧會提供）

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