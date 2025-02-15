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MLB》曾受訪提及林子偉後飆台灣髒話！道奇網羅前首輪大物工具人

2025/02/15 10:30

查維斯。（資料照）查維斯。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕根據《The Athletic》道奇隨隊記者阿達亞（Fabian Ardaya）報導，道奇以小聯盟合約簽下29歲工具人查維斯（Michael Chavis），他將以非40人名待受邀球員身分參加大聯盟春訓。

查維斯是紅襪2014年的首輪新秀，曾被視為紅襪農場體系中極具潛力的大物，2018年與2019年皆入選《MLB Pipeline》百大新秀第79名。查維斯在2019年初登大聯盟，出賽95場敲出18轟，打擊三圍.254/.322/.444，攻擊指數0.766。

然而自新秀年後，查維斯表現逐漸下滑，2020年至今還效力過海盜與國民，在大聯盟804個打席僅繳出打擊三圍.231/.265/.382的成績單。去年球季查維斯效力白襪與水手3A，合計出賽113場，打擊三圍.257/.333/.444，累積16轟、56分打點。

查維斯能勝任一、二、三壘與左外野的守備任務，在一壘與二壘防區皆有不錯的評價。《MLBTR》分析，查維斯能提供道奇右打火力，擔任板凳席上的替補工具人，若查維斯無法在春訓贏得大聯盟席位，預計將會回到3A。

值得一提的是，查維斯去年接受棒球頻道「Bat Boys」訪問，回憶自己初登場時的紅襪先發打線，並忘記當天先發二壘手是誰，經主持人提醒後才想起是來自台灣的林子偉，隨後還突然說：「我可以罵一句台灣髒話嗎？」接著飆出音同「CHOW」的粗話，最後還不忘補上一句抱歉，當時連林子偉本人都在限時動態轉發。

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