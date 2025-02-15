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日職》巨人軍19歲台灣潛力新星即將開箱！日媒期待：揭開神秘面紗...

2025/02/15 08:21

黃錦豪。（資料照，取自產經新聞）黃錦豪。（資料照，取自產經新聞）

〔體育中心/綜合報導〕台灣19歲左投黃錦豪在去年7月以育成合約加盟讀賣巨人，根據《體育報知》報導，黃錦豪將於明天的二、三軍紅白戰中迎來實戰初登板。

出身台東的黃錦豪，身高184公分、體重74公斤，進入平鎮高中就讀後，3年來都報名鋁棒組出賽，最快球速有146公里，搭配滑球、曲球等武器，獲得讀賣巨人青睞，今年黃錦豪春訓則被分配至三軍。

《體育報知》報導，黃錦豪將於明天的二、三軍紅白戰中正式登板，昨天黃錦豪也在三軍春訓基地進行訓練，也坦言自己有些緊張，「野手們的實力很強，所以我會專注在控球的表現。」另外，黃錦豪也在13日的Live BP登板，他表示，變化球的狀況不錯，但對直球仍不大滿意。

報導提到，黃錦豪目前正在透過調整下半身與核心肌群的連動性，來穩定投球機制。黃錦豪也充滿信心說道：「球威正在提升當中，一旦動作穩下來後，球速應該也會更快。」

黃錦豪在去年的入團記者會上談到憧憬的選手，直言是戶鄉翔征，也希望能向他請教指叉球，更喊話要成為比戶鄉翔征拿到更多勝利的投手。日媒也表示，「這位以巨人王牌投手戶郷翔征為偶像的潛力新星，即將揭開神秘面紗，正式迎來實戰考驗。」

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