MLB》道奇日籍三本柱首度同框！大谷、山本、朗希皆入選現役百大

佐佐木朗希、山本由伸與大谷翔平。（取自道奇X）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇休季簽下羅德「令和怪物」佐佐木朗希，與二刀流巨星大谷翔平、強投山本由伸組成星光熠熠的「日籍三本柱」，今天道奇官方也Po出三人穿上道奇戰袍的首張合照。

道奇官方X今Po出日本三巨頭合照，從左至右分別是佐佐木朗希、山本由伸與大谷翔平，其中身為小學弟的朗希，在兩位大學長旁邊顯得格外靦腆；而山本與大谷都露出燦爛笑容。

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值得一提的是，在大聯盟《MLB Network》昨天公布的現役百大球星排行榜中，大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希皆有入選。大谷毫無懸念榮獲榜首，山本則為第63名，至於尚未在大聯盟投過任何一球的朗希，入選現役百大球星第100名。

佐佐木朗希季後透過入札制度挑戰大聯盟，最終毫無懸念的與道奇簽下小聯盟合約，簽約金為650萬美元。根據日媒報導，今天是道奇展開春訓第二天，佐佐木朗希也進行第二次牛棚練投，一共投出34球，包含直球、指叉球與滑球，而今天休息的大谷，則在一旁觀看朗希投球。

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