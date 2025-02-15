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MLB》轉隊蛻變王牌、上季狂飆223K！皇家3年4.3億綁當家明星左投

2025/02/15 09:47

拉根斯。（資料照）拉根斯。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，皇家以3年1325萬美元（約新台幣4.3億）延長合約，綁住當家明星左投拉根斯（Cole Ragans）。

帕桑指出，這張合約涵蓋拉根斯本賽季與前2年仲裁資格，因此這筆簽約不會影響皇家對他的控制權。因此除非另行延長合約，否則拉根斯將在2027年至2028年休季進行一次仲裁，並在2028年球季結束後成為自由球員。

現年27歲的拉根斯在2016年選秀會首輪第30順位被遊騎兵選中，在登上大聯盟前他就動了2次TJ手術，還歷經疫情賽季，直到2022年登上大聯盟，並在2023年季中被遊騎兵交易出去，換得古巴火球男查普曼（Aroldis Chapman）。

想不到在轉隊後，拉根斯大變身成為聯盟最強先發之一，該年在皇家12場先發拿下5勝2敗，防禦率2.64，71.2局飆出89次三振。今年拉根斯更全面進化，不僅站穩皇家先發輪值，更成為頭號王牌，32場先發累積186.1局，狂飆223次三振位居全大聯盟第5名，拿下11勝9敗，防禦率3.14，也入選生涯首次的全明星賽。

皇家休季積極補強，先以3年5100萬美元續簽資深右投瓦卡（Michael Wacha），再用先發右投辛格（Brady Singer）交易來前國聯新人王二壘手印帝亞（Jonathan India），日前還以2年2220萬美元網羅明星終結者艾斯特維茲（Carlos Estévez）。

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