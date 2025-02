NBA》灌籃大賽衛冕冠軍致敬「林來瘋」！林書豪帥氣現身明星賽現場

〔體育中心/綜合報導〕NBA明星週正式登場,今天率先迎來新秀挑戰賽,台裔球星林書豪也受邀擔任Team G league榮譽教練。今天林書豪以一身黑色西裝登場,現場球迷也響起歡呼聲。

本屆明星週在勇士主場大通中心(Chase Center)舉行,共有28位球員參加,分成4支球隊進行比賽,冠軍隊伍將出戰全明星賽。林書豪擔任Team G league教練,另外3人都是名人堂球星,哈德威(Tim Hardaway)出任Team T教練,里奇蒙德(Mitch Richmond)為Team M教練,穆林(Chris Mullin)擔任Tram C教練。

請繼續往下閱讀...

曾在NBA掀起「林來瘋」、現效力台灣職籃TPBL新北國王的林書豪,今天也以一身黑色西裝打扮,在現場廣播人員的介紹下帥氣登場,率領隊員魔術麥克朗(Mac McClung)、塞爾提克戴維森(JD Davison)、勇士斯賓塞(Pat Spencer)、火箭謝波德(Reed Sheppard)、拓荒者麥克高文斯(Bryce McGowens)等人進場。

而在賽前,灌籃大賽衛冕冠軍麥克朗也談到林書豪。他表示,林書豪擁有相當精彩的歷程,對他感到非常尊敬。「我們都親眼見證他的故事,能有機會和他相處真的很棒,我想我會去跟他說幾句話,請教他一下...我很榮幸能和他同隊。」

“Guys like us, being prepared is everyday, your shot might come whenever... I’m honored to be around him.”



Mac McClung talks about what it means to have former NBA talent Jeremy Lin coaching Team G League



Watch #CastrolRisingStars on Friday, Feb. 14 at 9 PM/ET on TNT pic.twitter.com/rb3g7zUpHC