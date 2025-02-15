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NBA》杜蘭特交易大限前不想回勇士！柯瑞回應了、柯爾揭關鍵原因

2025/02/15 10:50

杜蘭特、柯瑞與柯爾。（資料照）杜蘭特、柯瑞與柯爾。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕NBA交易大限前曾傳出太陽、勇士和熱火達成三方交易，讓杜蘭特（Kevin Durant）將重返老東家，不過據傳杜蘭特拒絕而導致交易破局，對此勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）與總教練柯爾（Steve Kerr）近日受訪也表達看法。

先前傳出太陽、勇士和熱火達成三方交易，杜蘭特重返老東家勇士，巴特勒（Jimmy Butler）則是轉戰太陽。但根據《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）和溫德霍斯特（Brian Windhorst）爆料，杜蘭特表態不願意效力勇士，也曾和柯瑞討論重聚可能性，但杜蘭特直言，這感覺已經不對，且現在不是重新考慮他們合作的時機。

近日勇士一哥柯瑞接受《ESPN》記者 Ohm Youngmisuk訪問時談到他與杜蘭特的對話，他強調彼此沒有任何不滿與怨恨，「無論過去有什麼樣的歷史，你都需要每個人全心投入。我尊重KD，一切都只關乎平靜與喜悅。我們兩個都無法控制這筆交易，你只希望確保某人真心想待在那裡，我不會強迫任何人待在他不想待的地方。」

勇士總教練柯爾也同意柯瑞的觀點，同時也幫杜蘭特緩頰，「我完全不怪杜蘭特不想再重蹈覆轍，當初他來勇士時，大家都說他是『抱大腿』，結果他連兩年拿下總冠軍賽MVP，卻仍然飽受批評，那他為何還要再繼續面對這些狗屁倒灶的事？」

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