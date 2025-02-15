MLB》「可能活不過那晚...」上季詭異傷勢報銷 道奇火球男心有餘悸

梅伊。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇27歲火球男梅伊（Dustin May）上季遭遇「詭異」的嚴重傷勢，原本該要復出的他再度整季報銷。對此梅伊接受《洛杉磯時報》訪問時，也對當時事件發生經過娓娓道來。

梅伊因手肘韌帶撕裂必須接受TJ手術，因而錯過2021與2022年大部份賽季。他在2022年8月復出，2023年5月17日對雙城僅投1局就退場，7月便再度接受TJ手術。原定2024年下半季要回歸的他，在7月時因非棒球活動造成的喉嚨和胃部疼痛，進行食道撕裂修復手術，再度報銷。

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梅伊受訪時透露，當時他在道奇位於亞歷桑納州的訓練設施進行復健，吃晚餐時點了一份沙拉，卻只吃了一口就驚覺生菜卡住喉嚨，為了能夠下嚥，梅伊立刻喝了口水，卻發現情況有些不對勁。

據梅伊所述，他的喉嚨與胃部在那15分鐘內感到極度痛苦的疼痛，而當疼痛感消退後，他回到家中，以為自己已經沒事，「我不是那種容易驚慌的人。」然而他妻子卻認為還是要去醫院檢查，結果顯示他的食道被生菜劃破造成嚴重撕裂傷，醫生也立即將他推進手術室。

「如果當時沒有動手術，我可能沒辦法活過那一晚。」梅伊回想起仍心有餘悸。而這次的手術更讓他需要休養長達半年，期間被禁止舉起超過10磅的重物，梅伊直到接近新年才完全恢復體力。「看到一件與棒球無關的事，卻能瞬間改變一切，真的很可怕。」

自登上大聯盟，梅伊出賽46場，投191.2局飆出174K，防禦率3.10。今年梅伊有望爭取開季第5號先發，也可能從牛棚出發，談到終於再次健康的自己，梅伊相當興奮，也對棒球有了更深層的感激。

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