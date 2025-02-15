晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「可能活不過那晚...」上季詭異傷勢報銷 道奇火球男心有餘悸

2025/02/15 12:43

梅伊。（資料照）梅伊。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇27歲火球男梅伊（Dustin May）上季遭遇「詭異」的嚴重傷勢，原本該要復出的他再度整季報銷。對此梅伊接受《洛杉磯時報》訪問時，也對當時事件發生經過娓娓道來。

梅伊因手肘韌帶撕裂必須接受TJ手術，因而錯過2021與2022年大部份賽季。他在2022年8月復出，2023年5月17日對雙城僅投1局就退場，7月便再度接受TJ手術。原定2024年下半季要回歸的他，在7月時因非棒球活動造成的喉嚨和胃部疼痛，進行食道撕裂修復手術，再度報銷。

梅伊受訪時透露，當時他在道奇位於亞歷桑納州的訓練設施進行復健，吃晚餐時點了一份沙拉，卻只吃了一口就驚覺生菜卡住喉嚨，為了能夠下嚥，梅伊立刻喝了口水，卻發現情況有些不對勁。

據梅伊所述，他的喉嚨與胃部在那15分鐘內感到極度痛苦的疼痛，而當疼痛感消退後，他回到家中，以為自己已經沒事，「我不是那種容易驚慌的人。」然而他妻子卻認為還是要去醫院檢查，結果顯示他的食道被生菜劃破造成嚴重撕裂傷，醫生也立即將他推進手術室。

「如果當時沒有動手術，我可能沒辦法活過那一晚。」梅伊回想起仍心有餘悸。而這次的手術更讓他需要休養長達半年，期間被禁止舉起超過10磅的重物，梅伊直到接近新年才完全恢復體力。「看到一件與棒球無關的事，卻能瞬間改變一切，真的很可怕。」

自登上大聯盟，梅伊出賽46場，投191.2局飆出174K，防禦率3.10。今年梅伊有望爭取開季第5號先發，也可能從牛棚出發，談到終於再次健康的自己，梅伊相當興奮，也對棒球有了更深層的感激。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中