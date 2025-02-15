經典賽》星二代！網壇名將阿格西夫婦之子當投手 將代表德國隊出戰

傑登．阿格西。（取自大聯盟官網）

〔記者林宥辰／綜合報導〕世界棒球經典賽資格賽B組，德國隊將和巴西、哥倫比亞和中國隊共同爭取2席正賽名額。德國隊名單中有一大另類亮點，是23歲投手傑登．阿格西（Jaden Agassi），他是網壇名將夫婦阿格西（Andre Agassi）和葛拉芙（Steffi Graf）的兒子。

傑登2021至2023年在南加州大學（USC）校隊投球，近期的選秀聯盟（MLB Draft League）他投出防禦率2.96佳績。傑登的母親、曾奪年度「金滿貫」的女網名將葛拉芙是德國人，德國成棒隊因而找上傑登，希望他為經典賽德國隊效力。

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「當然了，『阿格西』是個很『網球』的姓氏。」傑登接受媒體訪問時說，「我的目標是試著讓它更『棒球』一點。」言下之意，不拿球拍的傑登，在自己的棒球路上努力著。

傑登在拉斯維加斯出生，從小有著父親在美國公開賽大殺四方的記憶，但對他而言，最有興趣的運動仍是棒球。傑登說：「我大概6歲時開始接觸樂樂棒球，雖然也有很長一段時間打網球，但太難把球控制在兩邊界內了，我總是試著全力打。在我接觸棒球的第一天，我就愛上棒球了。」

傑登自評，他天生的力量可能來自父親遺傳，但個性較像母親，「我試著冷靜、專注面對場上，盡量讓自己記憶縮短一些，我的心態是專注在下一球。」

成長期間，傑登大約每隔2年造訪一次母親的祖國德國，拜訪親友並學習德文。如今，傑登是國家隊一員，要一起爭取經典賽正賽名額，他說：「我很興奮。能在國際賽上投球，是我兒時夢想之一，我希望拿出表現，讓母親跟德國驕傲。」

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