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木聯》普門4棒鐵捕張育豪3拳重擊 平鎮慘遭滑鐵盧！

2025/02/15 11:28

平鎮高中。（資料照，記者李惠洲攝）平鎮高中。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕113學年度高中木棒聯賽今天進行第二階段賽事，國內青棒霸主平鎮高中今天強碰普門中學踢到鐵板，平鎮全場只擊出4支安打，守備出現4次失誤，投手群奉送8次四死球，包括4次觸身球，最終就以4：8不敵普門，平鎮在第二階段C組賽事戰績1勝1敗。

平鎮推出哀宥宇先發，他投3.1局被敲4安，投出3次觸身球和1次四壞保送，失4分其中3分責失，退場後由邱立璿接手，他只解決2人次，被敲1安加上2次保送失2分承擔敗投，兩大去年U18亞青賽冠軍國手表現不盡理想，張耀允後援2局失2分有1分責失。

前3局結束平鎮仍以4：2領先，4局上普門絕地大反攻，平鎮投手群奉送3次保送加上三壘手守備失誤，廖子耀、張育豪先後掃出三壘安打，普門單局灌進4分反超前，6局上張育豪再敲二壘安打進帳打點，此役他擔任4棒捕手，4次打擊全數上壘，敲出3安灌進4分打點，只差全壘打就能締造完全打擊。

普門投手朱育明後援2.1局未被敲安無失分，幫助球隊止住失血，順利拿下勝投。

事實上，不少青棒教練指出，目前高中缺乏特別突出的球員，各隊實力平均，即使是穀保家商和平鎮也非獨強，木棒聯賽第一階段賽事平鎮就遭麥寮高中完封落敗，今天對戰普門又吞敗，穀保在第一階段也曾敗給大溪高中，證明現今青棒賽事勝負沒有絕對。

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