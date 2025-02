NBA新秀挑戰賽》對手關鍵4罰0中！林書豪率發展聯盟隊挺進冠軍戰

麥克高文斯投進後撤步三分,幫助Team G league以40:39險勝晉級。(法新社)

〔記者盧養宣/綜合報導〕2025年NBA明星週今在勇士主場大通中心登場,林書豪率領的Team G league以40:39險勝Team M,挺進新秀挑戰賽冠軍戰。

今年新秀挑戰賽對台灣球迷而言最大看點莫過於新北國王球星林書豪受邀擔任發展聯盟隊榮譽總教練,他在2010年參加NBA選秀落選,隨後加入勇士,如今回到生涯起點,日前也在社群有感而發表示,「很開心回到這片讓我籃球夢想起步的地方。」

本屆新秀挑戰賽除發展聯盟隊外,將菜鳥和聯盟2年級生分為3隊,總教練皆為勇士名人堂球星,包括哈德威(Tim Hardaway Sr.)、里奇蒙德(Mitch Richmond)與穆林(Chris Mullin)。

挑戰賽採目標得分制,先拿下40分的球隊獲勝,奪冠隊伍將在台灣時間週一的明星賽和NBA球星們組成的隊伍較量。首戰由穆林率領的Team C對決哈德威的Team T隊,Team C開賽拉出10:2的攻勢,雖然曾被追到只剩4分差,最終仍靠馬刺菜鳥卡斯特(Stephon Castle)跳投得手,以40:34率先晉級。

林書豪領軍的發展聯盟隊與里奇蒙德率領的Team M隊一役,兩軍有來有往,Team M在37:35領先時4罰都失手,錯失帶走比賽的機會。米勒(Leonard Miller)上籃得手後幫助發展聯盟隊扳平比數,雖然湯普森(Amen Thompson)的扣籃先幫Team M超前,不過隨後麥克高文斯(Bryce McGowens)飆進一顆後撤步三分彈,也幫Team G league以40:39險勝晉級,稍後將與Team C爭冠。

