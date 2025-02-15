NBA新秀挑戰賽》可惜！林書豪隊收下亞軍 無緣進軍明星賽

馬刺菜鳥卡斯特最終獲選新秀挑戰賽最有價值球員。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2025年NBA明星週今在勇士主場大通中心登場，林書豪率領Team G league挺進決賽，收下執教首勝，不過在冠軍戰以14：25敗陣，無緣拿下後天明星賽入場券。

新北國王球星林書豪今年受邀擔任發展聯盟隊教練，Team G league在首戰以40：39險勝里奇蒙德（Mitch Richmond）率領的Team M，由穆林（Chris Mullin）領軍的Team C則以40：34擊敗哈德威（Tim Hardaway Sr.）的Team T。

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林書豪此次受邀擔任發展聯盟隊榮譽總教練，從賽前介紹到比賽開打後的鏡頭不少，冠軍戰前也與穆林共同接受場邊訪問，他認為，奪冠可以參加後天的明星賽，帶來更多的動力。

冠軍戰一樣採目標得分制，不過從40分減少為25分，比賽節奏也更加緊湊，前一戰外線手感不理想的Team G league，在冠軍戰慢慢找回狀態，在米勒（Leonard Miller）三分球破網後取得12：8領先，暫停回來後，Team C靠R.鄧恩（Ryan Dunn）投進團隊第一顆三分彈逆轉超前。

只是Team G league隨後外線手感再度消失，暫停後讓Team C拉出一波17：2的猛烈攻勢逆轉戰局，由爵士好手K.喬治（Keyonte George）飆進致勝三分彈，助隊取得明星賽門票。

Team C以馬刺菜鳥卡斯特（Stephon Castle）12分最佳，他在首戰也有6分進帳，最終獲選新秀挑戰賽最有價值球員。

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