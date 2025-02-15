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MLB》台灣球迷遠赴8457哩看洋基春訓 美網友：問他們有沒有三壘手

2025/02/15 13:14

洋基隊官方IG現實動態。（擷取自洋基隊IG）洋基隊官方IG現實動態。（擷取自洋基隊IG）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟各隊近期都陸續展開春訓，期間也會吸引不少球迷前往現場欣賞，甚至找機會向最愛的球迷要簽名。洋基隊官方帳號今天就發文，有兩位來自台灣的球迷遠渡重洋，來到洋基春訓基地觀看他們練球。

洋基官方X、臉書、Instagam等社群媒體今分享了幾張照片，裡面是兩位來自台灣的球迷，來到洋基位於坦帕的春訓基地。兩位球迷還自製看板，上面用英文寫道「從台灣遠赴8457英哩來看洋基隊春訓」，而該兩位球迷也有幸和洋基塞揚王牌投手柯爾（Gerrit Cole）合照。

臉書貼文一出，立刻吸引不少台灣與美國網友在底下留言，還有一名來自美國的網友幽默回應：「既然日本球員都只想去西岸打球，也許洋基應該試試看多招募這個國家的球員。」

另外，洋基目前開季先發三壘手的人選未定，自由市場僅存的大咖三壘手柏格曼（Alex Bregman）日前又被美東世仇紅襪簽走，在X上的推文留言區也有網友打趣回應：「可以問一下他們，有沒有任何優質台灣三壘手可以來幫洋基隊打球的嗎？」

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