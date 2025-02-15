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大巨蛋看經典賽資格賽 門票存根登錄領300折抵券

2025/02/15 15:21

〔記者何玉華／台北報導〕WBC世界球經典賽資格賽即將於21日至23日、25日在台北大巨蛋開打，台北市政府看中大巨蛋舉辦賽事、演唱會帶動的經濟效益，延續去年12強賽事熱潮，辦理「大巨蛋Home Run遊台北」活動，20日起開放持經典賽門票票根的民眾，在台北通APP登錄領取限量的商圈及夜市折抵券，價值共300元，可於3月20日前使用，還能參加加碼抽人氣球員簽名球等超值好禮。

台北市商業處表示，串聯「世界棒球經典賽資格賽」辦理「大巨蛋Home Run遊台北」活動，20日起至3月2日，開放持經典賽門票票根的民眾在台北通APP登錄票券，首頁點選「大巨蛋Home Run遊台北」後，登錄票券編號並上傳票券照片，即可獲得300元折抵券，其中包含「100元商圈券」兩張及「100元夜市券」1張，數量有限，送完為止；300元折抵券送完也可繼續登錄門票，可抽人氣球員簽名球、「與中華隊一起前進小組賽」雙人來回機票。

商業處指出，折抵券可於20日至3月20日間使用，在北市各商圈及夜市超過500間特約店家不限金額消費折抵，堪稱最優惠的大巨蛋球賽配套活動，不用門檻登錄直接送，買好球賽門票的民眾，可直接透過台北通首頁活動Banner登錄票券，登錄後1天內完成派券，最晚於3月2日晚上24時前完成派券。

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