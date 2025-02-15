經典賽》徐若熙飆152公里！ 對味全龍先發絕好調

徐若熙。（中職提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕台灣隊移訓天母球場後，15日和味全龍進行對內的實戰演練模擬賽，這場比賽中華隊安排徐若熙擔任第一個上場投球的投手，在第3局投出152、150公里的速球，最後以精簡的34球完成3局的實戰模擬投球，僅被敲1支安打，沒有投出保送與三振。

效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士隊的孫易磊、美國職棒奧克蘭運動家隊的莊陳仲敖，兩名旅外選手也在今日加入訓練，其中今年受邀參加運動家隊大聯盟春訓的莊陳仲敖，一下飛機立刻向台灣隊報到，並與球隊一同到天母球場練球，兩位選手對於加入球隊與面對即將展開的經典賽資格賽都感到非常期待。

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莊陳仲敖說：「我在飛機上就在想，要如何盡快適應這個球隊，怎麼跟大家聊天等等，早上到飯店的時候就跟幾個選手打招呼，聊一些棒球的話題，包括球隊前幾天都用什麼模式訓練等等。」

莊陳仲敖原本從美國返台的班機，是預定14日晚上抵台，但在轉機時遇到班機延遲，在台灣時間15日清晨才抵台，下飛機後便立刻至球隊完成報到，由於今天有安排隊內的戰術演練模擬賽，他說經過一整天的訓練過程，應該很快就能融入這個團隊。

孫易磊繼2023年在臺北大巨蛋進行的亞錦賽後，再次穿上台灣隊球衣，孫易磊認為這次的強度更高，氛圍也不一樣，感覺更亢奮。加入團隊後，孫易磊表示，在這邊遇到很多過去在電視上看過的學長，能夠在同一個球隊當隊友很榮幸。一到球隊就遇到投手教練林岳平，孫易磊也說：「過去只在電視上看過他，這次在球隊看到他，覺得他蠻親切的。」今日正式加入台灣隊，孫易磊將跟著球隊調整到位，努力備戰經典賽資格賽。

效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士隊的孫易磊（左）、美國職棒奧克蘭運動家隊的莊陳仲敖，兩名旅外選手也在今日加入訓練。（中職提供）

孫易磊。（中職提供）

莊陳仲敖。（中職提供）

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