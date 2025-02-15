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NBA》「魔獸」霍華德、安東尼與美國救贖隊 入圍名人堂決選

2025/02/15 15:41

霍華德。（資料照，美聯社）霍華德。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美國奈史密斯籃球名人堂公布2025年決選名單，曾經來台打職籃的「魔獸」霍華德（Dwight Howard），與「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）都入圍；至於2008年北京奧運復仇奪金的美國男籃「救贖之隊」也上榜，霍華德、安東尼當時都在陣中，最終獲選名單預計4月6日NCAA美國大學男籃4強戰期間揭曉，9月舉行入堂儀式。

39歲的霍華德，曾連續3年榮獲NBA年度最佳防守球員，2009年率領魔術勇闖總冠軍戰，也是2020年湖人奪冠成員，這位傳奇中鋒笑說，雖然還沒正式退休，但尊重名人堂決定；安東尼則是聯盟史上最優秀的得分好手之一，十度入選全明星賽，並於2013年勇奪得分王。「魔獸」與「甜瓜」職業生涯成就輝煌，不但都是NBA 75大球星，巧的是，當年也都在北京奧運助美國男籃搶回金牌。

由於2004年雅典奧運僅獲銅牌，美國男籃組成「救贖之隊」捲土重來 ，在如今已去世的「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）帶領下，攜手詹姆斯（LeBron James）、魏德（Dwyane Wade）、「魔獸」與「甜瓜」等頂尖球星，五環殿堂強勢鍍金重返榮耀。

安東尼。（資料照，美聯社）安東尼。（資料照，美聯社）

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