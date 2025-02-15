UBA》5連霸班底宿命對決！世新復仇頭號種子中信複賽開紅盤

世新大學游沁樺。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕113學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級複賽今在板橋體育館點燃戰火，世新大學靠大三前鋒游沁樺20分領軍，以59：55力克預賽戰績最佳的中信學院，收下複賽首勝。

世新女籃上季勇奪5連霸後，前主帥何正峰帶著5名主力南下加入本季首升一級的中信學院，順利在預賽以10勝1負搶下頭號種子，而世新本季雖只註冊9人，精兵發揮團隊精神，成功搭上末班車，連9季晉級六強。

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世新在預賽交手以58：77不敵中信，今有備而來，開賽在靠游沁樺輸出、邱詠鈴在外圍開火，打完首節取得19：16優勢，中信次節提高防守強度，反倒帶著34：31的領先進入下半場。

只是易籃後，中信進攻嚴重當機，單節被世新打出14：4的攻勢，中信末節急起直追，陳妤薰2罰得手後助隊取得51：50超前，兩隊持續你來我往，世新大將游沁樺在球隊55：53領先時一度還打到抽筋退場，黃雅君緊急上場接替，世新掌握關鍵進攻籃板，由蔡佑蓮上籃得手擴大差距，中信追分階段再度發生失誤，世新終場以4分差帶走勝利。

游沁樺攻下全場最高20分，另有13籃板、4阻攻、5火鍋，李盈潔挹注15分，林紫彤進帳12分。中信方面，趙云楓拿全隊最高17分、13籃板，邱群琋貢獻16分。

世新大學游沁樺（右）切入上籃。（記者陳志曲攝）

世新大學游沁樺（左）與中信學院趙云楓（右）爭搶籃板。（記者陳志曲攝）

中信學院趙云楓（中）籃下進攻。（記者陳志曲攝）

中信學院總教練何正峰。（記者陳志曲攝）

世新大學女籃總教練林紀妏（中）。（記者陳志曲攝）

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