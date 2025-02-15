MLB》薪水大盜！領80億大約的倫登又受傷 美媒推測恐提前退休

倫登。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使明星三壘手倫登（Anthony Rendon）再度傳出傷情，他將動左臀部手術，預計要缺陣一段時間。《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）近日在《ESPN》播客節目「Baseball Tonight」中推測，倫登有可能會退休。

岡薩雷茲在《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）主持的「Baseball Tonight」節目中表示，「與了解倫登的人交談後，他們的想法是，他（倫登）可能會直接退休。他的臀部手術是一項大任務。而這個賽季結束後，他的合約只剩下1年。我認為這是終點了，我不認為他會再為天使隊出賽。」

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現年34歲的倫登是2019年國民隊世界大賽冠軍成員，該年他在例行賽交出34轟、126分打點、打擊率3成19的生涯年成績單。倫登在2019年季後以7年2.45億美元（約新台幣80億）加盟天使。

但來到天使隊後，倫登受到傷勢影響，過去4個賽季合計出賽205場。倫登過去在天使隊5個賽季，單季出賽數都未超過58場。

倫登去年出賽57場，整季0轟、貢獻14分打點，打擊率只有2成14。倫登過去效力天使隊5年，合計只有22轟、平均打擊率2成42的成績。

如今倫登再遇到傷勢問題，也讓這紙7年2.45億美元大約，成為大聯盟史上最糟合約之一。

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