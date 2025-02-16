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NBA灌籃大賽麥克朗挑戰3連霸、三分球賽里拉德參戰！今日賽事預告與轉播

2025/02/16 07:01

麥克朗。（資料照，美聯社）麥克朗。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日NBA將上演技術挑戰賽、灌籃大賽與三分球大賽。

技術挑戰賽今年分成4隊，分別為騎士隊米契爾（Donovan Mitchell）與莫布里（Evan Mobley）、新秀隊的狀元郎里薩謝（Zaccharie Risacher）與榜眼薩爾（Alexandre Sarr）、馬刺隊老將保羅（Chris Paul）與「 班馬」溫班亞馬（Victor Wembanyama）以及勇士隊老大哥格林（Draymond Green）與穆迪（Moses Moody）。究竟誰能取得勝利呢，記得鎖定轉播囉！

本屆灌籃大賽由衛冕冠軍麥克朗（Mac McClung）領銜，挑戰史無前例3連霸，參加者還有馬刺菜鳥卡斯特（Stephon Castle），公牛菜鳥布澤利斯（Matas Buzelis）以及公鹿二年級生A.傑克森（Andre Jackson Jr.）。究竟誰能取得勝利呢，記得鎖定轉播囉！

三分球大賽則由公鹿明星後衛里拉德（Damian Lillard）領銜，生涯第5度參加三分球大賽，將挑戰史上第3次的3連霸。另外還有，尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）、活塞狀元坎寧安（Cade Cunningham）、騎士葛蘭德（Darius Garland）、熱火赫爾羅（Tyler Herro）、勇士射手希爾德（Buddy Hield）、籃網強森（Cam Johnson）與快艇鮑威爾（Norman Powell）。究竟誰能取得勝利呢，記得鎖定轉播囉！

NBA

09：00 技術挑戰/灌籃/三分球大賽 緯來體育、愛爾達體育1台

UBA

14：00 中信學院VS佛光大學 女子複賽 緯來精彩、愛爾達體育4台

16：00 世新大學VS文化大學 女子複賽 緯來精彩、愛爾達體育4台

18：00 美和科大VS臺灣師大 女子複賽 緯來精彩、愛爾達體育4台

羽球

14：00 羽球混團亞錦賽 決賽 愛爾達體育3台

PLG

17：00 領航猿@獵鷹 DAZN1、DAZN3、民視第1台、四季線上看、Youtube

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