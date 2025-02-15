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UBA》3人打滿40分鐘、游沁樺末節抽筋 世新要靠6名精兵攻進小巨蛋

2025/02/15 16:53

世新大學拿下勝利。（記者陳志曲攝）世新大學拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕世新大學今在113學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級複賽首戰，以59：55力退中信學院成功開紅盤，主帥林紀妏肯定子弟兵全場比賽都保持專注，表示贏下這一戰對團隊帶來非常大的信心。

世新女籃上季勇奪5連霸後，前主帥何正峰帶著5名主力南下加入本季首升一級的中信學院，本季只註冊9人，中鋒陳游芷瑄又在預賽傷及右膝，最後用6名球員搶下最後一張晉級門票。

世新今先發的邱詠鈴、蔡佑蓮、林紫彤都打滿40分鐘，拿下全隊最高20分的游沁樺還在末節打到抽筋一度退場，林紀妏肯定游沁樺的拚勁，「她今天無論得分、防守都做得很好，表現非常全面，對球隊來說非常重要。」

複賽首戰就是對上中信，又在只有6名球員之下搶下重要一勝，林紀妏指出，球員過去在教頭何正峰帶兵時期累積不少經驗，加上預賽三階段的磨合，團隊默契漸入佳境，「她們今天真的非常努力、非常專注，我為她們感到驕傲。」

林紀妏表示，接下來的比賽預計也只會以6名球員出賽，因此最重要的就是健康完賽，「打球聰明才不容易受傷，她們也都很習慣要打滿四節，現在即使遇到亂流，調整的能力也愈來愈好，接下來每一戰我們會更加專注。」

世新大學擊敗中信學院。（記者陳志曲攝）世新大學擊敗中信學院。（記者陳志曲攝）

世新大學游沁樺（右）切入上籃。（記者陳志曲攝）世新大學游沁樺（右）切入上籃。（記者陳志曲攝）

世新大學游沁樺拚到腳抽筋。（記者陳志曲攝）世新大學游沁樺拚到腳抽筋。（記者陳志曲攝）

世新大學林紫彤（中）切入上籃。（記者陳志曲攝）世新大學林紫彤（中）切入上籃。（記者陳志曲攝）

世新大學女籃總教練林紀妏（中）。（記者陳志曲攝）世新大學女籃總教練林紀妏（中）。（記者陳志曲攝）

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