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NBA》明星賽迎戰「詹杜柯」！勇士傑克森戴維斯笑：真的很公平

2025/02/15 18:06

傑克森戴維斯。（法新社）傑克森戴維斯。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日在勇士隊傳奇球星穆林（Chris Mullin）的帶領下，勇士隊中鋒傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）與C隊贏得了新秀對抗賽的冠軍，成功晉級下週一舉行的全明星賽。而根據《NBC SPORTS》報導，傑克森-戴維斯並未退縮，反而躍躍欲試。

對於即將面對勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）、「詹皇」詹姆斯（Lebron James）與「死神」杜蘭特（Kevin Durant）等超級巨星的OG隊，傑克森戴維斯笑著說：「柯瑞、詹姆斯、杜蘭特？這是一個公平的挑戰，真的很公平！」。

穆林的「C 隊」將迎戰「 OG 隊」，對手陣容星光熠熠，除了三大超級球星外，還包括厄文（Kyrie Irving）、塔圖姆（Jayson Tatum）、哈登（James Harden）、里拉德（Damian Lillard）與J.布朗（Jaylen Brown）。面對這些經驗豐富的明星球員，傑克森戴維斯強調，他們這支年輕球隊將採取「以快制勝」的戰術。

「打快攻。就是跑起來！我們有年輕的優勢。」傑克森戴維斯表示。

此外，今年明星賽冠軍成員每人能獲得12萬5000美元（約新台幣406萬元），亞軍每人5萬美元；4強落敗的敗隊，則每人2萬5000美元。但對傑克森戴維斯來說，比起獎金，他更在意的是 「贏球的榮耀」。

「我們就是要贏下來。拿支票當然很好，但能擊敗這些球員，價值可是這筆錢的十倍！上場競爭、享受比賽才是最重要的。我很喜歡我們這支球隊，也很看好我們。」傑克森戴維斯補充道。

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