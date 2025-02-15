MLB》洋基總管凱許曼坦言去年防守不好 想續留教頭布恩

洋基總管凱許曼。（資料照，今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基去年闖進世界大賽，最後以1勝4敗輸給洛杉磯道奇，無源自2009年後再度奪冠。洋基總管凱許曼（Brian Cashman）今天受訪坦言，「我認為我們的防守不好。」

洋基去年在世界大賽G5第5局，單局發生3次守備瑕疵，讓道奇灌進5分追平，最後還輸掉比賽。凱許曼今天表示，上個賽季球隊的防守欠佳，「去年我們許多位置在防守上都遇到挑戰，我認為引進一些新成員，將透過更好的防守，顯著改善我們的失分控制，與過去幾年相比會有明顯改善。」

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洋基隊休賽季損失明星強打索托（Juan Soto），不過也補進前勇士王牌佛里德（Max Fried）、明星一壘手高德史密特（Paul Goldschmidt），並透過交易換來強打貝林傑（Cody Bellinger）、終結者威廉斯（Devin Williams）。

凱許曼坦言，失去索托很傷，這支洋基隊與上季不同之處，從帳面上來看，防守能力可能有所提升、運動能力更強，進攻端可能更平衡，牛棚群的三振能力比過去幾年好，先發輪值比過去更有深度，「負面則是，我們失去一位世代級球星-索托，我們該如何克服這點？」

此外，洋基隊有意開延長合約留住總教練布恩（Aaron Boone），這位51歲教頭在休賽季執行2025年300萬美元的選擇權續留條紋軍。布恩執教洋基7個賽季，累積603勝429敗、勝率5成84。

凱許曼指出，布恩在掌控球隊休息室的方面做得很棒，「我們去年執行他的選擇權，但這並不是我們的最終目標，我們的目標是一份延長合約。」

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