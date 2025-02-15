晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基總管凱許曼坦言去年防守不好 想續留教頭布恩

2025/02/15 20:33

洋基總管凱許曼。（資料照，今日美國）洋基總管凱許曼。（資料照，今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基去年闖進世界大賽，最後以1勝4敗輸給洛杉磯道奇，無源自2009年後再度奪冠。洋基總管凱許曼（Brian Cashman）今天受訪坦言，「我認為我們的防守不好。」

洋基去年在世界大賽G5第5局，單局發生3次守備瑕疵，讓道奇灌進5分追平，最後還輸掉比賽。凱許曼今天表示，上個賽季球隊的防守欠佳，「去年我們許多位置在防守上都遇到挑戰，我認為引進一些新成員，將透過更好的防守，顯著改善我們的失分控制，與過去幾年相比會有明顯改善。」

洋基隊休賽季損失明星強打索托（Juan Soto），不過也補進前勇士王牌佛里德（Max Fried）、明星一壘手高德史密特（Paul Goldschmidt），並透過交易換來強打貝林傑（Cody Bellinger）、終結者威廉斯（Devin Williams）。

凱許曼坦言，失去索托很傷，這支洋基隊與上季不同之處，從帳面上來看，防守能力可能有所提升、運動能力更強，進攻端可能更平衡，牛棚群的三振能力比過去幾年好，先發輪值比過去更有深度，「負面則是，我們失去一位世代級球星-索托，我們該如何克服這點？」

此外，洋基隊有意開延長合約留住總教練布恩（Aaron Boone），這位51歲教頭在休賽季執行2025年300萬美元的選擇權續留條紋軍。布恩執教洋基7個賽季，累積603勝429敗、勝率5成84。

凱許曼指出，布恩在掌控球隊休息室的方面做得很棒，「我們去年執行他的選擇權，但這並不是我們的最終目標，我們的目標是一份延長合約。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中