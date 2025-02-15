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中職》統一獅同樂會球星獅訊室吸睛 胡智爲自認身體變得更強壯

2025/02/15 17:31

統一獅今天在台南棒球場舉辦萊K歌有你真好球迷同樂會。（獅隊提供）統一獅今天在台南棒球場舉辦萊K歌有你真好球迷同樂會。（獅隊提供）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕統一獅今天在台南棒球場舉辦萊K歌有你真好球迷同樂會，吸引將近2000位球迷進場與選手同樂，本此活動也特別規劃球星獅訊室，邀請選手分享季末規劃及春訓練習調整狀況。

第一組選手由胡智爲、劉軒荅、林子崴登場，胡智爲表示去年算是他人生中掙扎的一年，因為手肘傷勢問題，讓他需要時間和心力面對開刀復健，不過在春訓期間有改善許多，也讓身體變得更強壯。

林子崴分享去年進行骨刺清除手術，在球季下半季回到比賽陣容中，更在一月前往澳職比賽，逗趣表示：「目前和傷痛共處得還不錯，只是有時候它會找麻煩。」劉軒荅在去年春訓就遇到手肘不適的情況，主動和防護員及教練討論，也請教胡智爲、林子崴面對傷痛時該如何改善，希望今年能與傷痛共存，目前一切都十分順利。

三位選手在休賽季都有不同的安排，胡智爲近期成為新手爸爸，這對他來說是最忙碌的季後，但十分精采，是個甜蜜的負擔。林子崴前往澳職，將近一個半月的時間準備比賽，他說：「因為澳洲地大，所以去客場都要搭飛機，移動過程非常特別。」他也額外分享和韓職選手一起為各自國家球隊在12強比賽中加油的趣事。劉軒荅則前往日本訓練，提升和加強自身技術和體能，期許在國外學習到的知識能好好發揮在新球季。

第二組則是由林益全、陳鏞基、胡金龍出席，胡金龍今年即將卸下球員身分，他說：「這是我第22個球季，我覺得該努力也努力過了，當下要做出這個決定十分困難，現在想多花點時間陪伴家人。」對此林益全和陳鏞基把握此機會獻上祝福和支持，陳鏞基也分享:「胡金龍說:『如果我成為教練，你還是選手的話，我會嚴格地訓練你。』」更能看出「金鏞」感情良好。

陳鏞基在休賽季期間接觸頌缽，「因為我是個淺眠的人，但當時一敲下去，我是睡著的，這對我來說是不同的體驗，我覺得這算是心靈層面訓練的一部分，身體能獲得不同的回饋方式。」

林益全也在這休賽季期間收穫滿滿，不僅透過演講分享心路歷程外，也參與許多心理層面課程，學習不同的人生階段，他分享有堂「13秒就可以了解人的天賦潛能」的課程讓他覺得很特別。

胡金龍身為新手爸爸的一員，他表示雖然生活比較手忙腳亂、作息有點不正常，但每天看小孩成長就是件很快樂的事。

統一獅今天在台南棒球場舉辦萊K歌有你真好球迷同樂會。（獅隊提供）統一獅今天在台南棒球場舉辦萊K歌有你真好球迷同樂會。（獅隊提供）

統一獅今天在台南棒球場舉辦萊K歌有你真好球迷同樂會。（獅隊提供）統一獅今天在台南棒球場舉辦萊K歌有你真好球迷同樂會。（獅隊提供）

統一獅今天在台南棒球場舉辦萊K歌有你真好球迷同樂會。（獅隊提供）統一獅今天在台南棒球場舉辦萊K歌有你真好球迷同樂會。（獅隊提供）

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