中職》玉木塾課程引人注目 許哲晏感謝球迷讓他看到玉木笑容

「玉木塾」由教練玉木朋孝，帶領兩位助教陳重廷、許哲晏，許多球迷圍在側邊，想近距離一探嚴厲的魔鬼訓練。（統一獅提供）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕統一獅今天舉行萊K歌有你真好同樂會，不少球迷把握溫暖天氣進場支持，球團規劃許多體驗區和課程，安排選手在特定時段指導球迷，其中由潘傑楷主導的「金牌特訓班」及訓練過程讓人聞風喪膽的教練玉木朋孝的「玉木塾」，兩個活動一開放報名，便吸引球迷熱烈討論及踴躍參與。

面對能與選手交流的機會和魔鬼般的內野守備訓練，今日球迷各個有備而來，潘傑楷的「金牌特訓班」課程內容以主要以內野高飛球判斷、守備和步伐移動的技巧，許多球迷經過幾次練習逐漸找到手感，也有少數球迷失誤，讓球迷了解其實高飛球並沒有想像中簡單容易。

請繼續往下閱讀...

潘傑楷說：「即使這件事有一定的難度，沒有那麼簡單，我也會盡我全力去把這件事做好，也希望球迷進場幫喜歡的球員加油，比賽過程中難免失誤跟犯錯，還是需要球迷鼓勵和支持，讓選手更有信心，持續進步。」他分享，有幾位漏接的球迷跟他說「下次我不會笑你了」，也讓潘傑楷會心一笑。

「玉木塾」則由教練玉木朋孝，帶領兩位助教陳重廷、許哲晏，許多球迷圍在側邊，想近距離一探嚴厲的魔鬼訓練。此課程主要教導內野基礎守備，陳重廷此次擔任助教，負責和球迷傳接球與拋球，他表示，有遇到幾位有棒球底子的球迷，操作上就會比較有趣及多元，「可以跟他們玩一些比較不一樣的東西，過程中不會那麼單調。」而陳重廷也學習到針對每個人的能力可以給出不同的訓練方式，他認為對他未來若出席公益活動中的指導環節十分有幫助。

許哲晏同樣身為助教，他表示，課程開始前有告知球迷課程內容和球員訓練課表是相同的，只是訓練量不像選手般重，但也將會十分嚴格地執行這項課程，許哲晏更分享他有跟球迷說「謝謝你們來，讓我們看到玉木教練笑，我們已經很久沒看到他笑了。」

「玉木塾」由教練玉木朋孝，帶領兩位助教陳重廷、許哲晏，許多球迷圍在側邊，想近距離一探嚴厲的魔鬼訓練。（統一獅提供）

潘傑楷的「金牌特訓班」課程內容以主要以內野高飛球判斷、守備和步伐移動的技巧。（統一獅提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法