NBA》「這不是告別，而是感謝」前公鹿奪冠功臣米德爾頓深情寫下離隊心聲

米德爾頓。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》報導，公鹿奪冠功臣米德爾頓（Khris Middleton）在被交易至巫師後，今日透過社群媒體向密爾瓦基球迷表達感謝之情。

米德爾頓今日在社群平台發文寫道：「從我踏入這座城市的那一刻起，你們便全心接納我，我們一起經歷了重建期、見證球隊崛起為總冠軍，最終攜手完成2021年NBA總冠軍這趟難忘的旅程。那些關鍵時刻的投籃、逆轉勝利，以及最重要的將歐布萊恩金盃（Larry O'Brien Trophy） 帶回密爾瓦基，結束50年的等待。」

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「感謝公鹿隊的信任、培養與支持，讓我有機會從交易來的籌碼，成長為全明星球員與NBA總冠軍。」米德爾頓寫道，「對密爾瓦基社區來說，這座城市已成為我的家。這些年來，我們一起建立的關係、推動的社區計畫，以及場上場下無數的回憶，都將永遠留在我心中。」

米德爾頓最後在文末說，「隨著我展開新的篇章，我對未來充滿期待。但密爾瓦基將永遠在我心中。這不是告別，而是感謝。」

米德爾頓本季在交易截止日前與強森（AJ Johnson）和選秀互換權一同被送往巫師，巫師則送出庫茲馬、小鮑德溫（Patrick Baldwin Jr.）以及次輪選秀籤補償。此外，公鹿另外送出資深後衛萊特（Delon Wright）與現金，換來尼克26歲中鋒辛姆斯（Jericho Sims）。

公鹿總管霍斯特（Jon Horst）近期在訪問中坦言，交易米德爾頓是他在管理層生涯中最艱難的決定之一：「從個人層面、球隊陣容、文化甚至社群影響來看，這可能是我做過最艱難的交易。」

現年33歲的米德爾頓，在公鹿效力11個賽季，締造多項隊史紀錄。其三分球命中數1382記，為隊史第一；出賽735場、累積23039分鐘，僅次於隊友「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）；總得分12586分、助攻2990次，隊史排名第3。

然而，過去2個賽季，傷勢影響了米德爾頓的出賽數。2022年-23年賽季，米德爾頓僅出戰33場比賽，2023年-24年賽季出賽55場。本賽季則因腳踝手術影響，直到去年12月7日才迎來賽季首秀。

米德爾頓於公鹿效力11個賽季，平均上場31.3分鐘，場均能攻下17.1分、4.9籃板、4.1助攻、1.2抄截的表現，整體投籃命中率46.1%，三分球命中率38.9%。

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