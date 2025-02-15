UBA》預賽前段班相繼落馬！上季亞軍台師大首戰不敵佛光

佛光大學贏球。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕佛光大學今在113學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級複賽首戰，靠隊長李宜樺20分領軍，以69：64逆轉台灣師大，成功在6強複賽開出紅盤。

上季亞軍台師大預賽以9勝2敗排在第3，佛光大學則是7勝4敗以第5種子晉級，兩隊在預賽碰頭時台師大以68：66險勝佛光，今天佛光則報了預賽落敗的一箭之仇。繼預賽頭號種子中信學院稍早不敵世新大學後，同樣是預賽前段班的台師大也落馬，本屆戰況堪稱近年最詭譎。

請繼續往下閱讀...

台師大首節在古寶誼帶領下打出18：9的攻勢，佛光首節只有2名球員得分，陳丁綺獨攬7分、李宜樺挹注2分，佛光次節慢慢找回手感，靠黃渝庭單節貢獻9分領軍，在下半場開始前追到29：35。

台師大易籃後持續面臨佛光追分，兩隊你來我往，最後2分鐘戰成61：61平手，佛光靠隊長李宜樺連拿4分超前，許絜睎三分破網幫助台師大追到1分差，暫停回來後，邱子芸飆進三分彈再幫佛光擴大差距，逼使台師大喊出暫停，但隨後又在追分之際發生失誤，終場以5分差敗陣。

李宜樺攻下全場最高20分、9籃板，陳丁綺挹注15分，邱子芸挹注14分，台師大以湯書淳14分最佳，古寶誼挹注12分。

佛光大學李宜樺（左）。（記者陳志曲攝）

佛光大學李宜樺（左）。（記者陳志曲攝）

佛光大學黃渝庭（右）。（記者陳志曲攝）

台灣師大古寶誼三分出手。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法