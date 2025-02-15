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棒球》Dreams come true！台灣世界少棒聯盟本年度賽事公布

2025/02/15 17:52

台灣世界少棒聯盟年度記者會。（記者方賓照攝）台灣世界少棒聯盟年度記者會。（記者方賓照攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕「台灣世界少棒聯盟」（TLLB）於2/15（六）舉辦「114年TLLB年度記者會」，台灣世界少棒聯盟黃英華理事長表示，新的一年，TLLB將持續與各單位攜手合作，提供更多舞台讓選手們盡情發揮，今年TLLB以「Dreams come true」作為年度口號，希望選手們都能擊出更多夢想的全壘打！記者會後，TLLB也安排出席的貴賓、114年加盟LLB及社區棒球的球隊，一同前往台北101「夢想高飛」棒球主題特展參觀，激勵小球員們勇敢追夢。

113年是臺灣棒球豐收的一年，自「中華電信謝國城盃少棒」選拔出的冠軍－龜山國小，在威廉波特拿下世界亞軍，創下近15年來最佳成績；「謝國城盃青少棒」的冠軍－新明國中，拿下臺灣第10座LLB次青少棒世界冠軍金盃；而首度舉辦的社區棒球國手選拔賽「TLLB CUP」冠軍－WHB世界棒球聯盟，則代表臺灣前往日本征戰亞太賽，收穫滿滿；夏天最熱鬧的「全國社區學生棒球大賽」，去年突破新高共計188支球隊參賽，一個個夢想，隨著小白球劃過天際都實現了！TLLB特別邀請三支球隊的代表到場，以「學長」的身分與大家分享實現夢想的歷程。

LLB為歷史最悠久的國際級賽事，至今已舉辦77屆，臺灣於1969年首度參加LLB世界少棒聯盟賽事，至1997年因組隊問題而退出，直至2003年才在國人的期盼下重返世界少棒聯盟，2004年由「高雄市壽天國小」拿下亞太區代表權，進軍世界賽，這也是臺灣宣布退出世界少棒聯盟比賽８年後，再次踏上威廉波特的殿堂，今（15日）記者會現場，TLLB也邀請當年陣中的投手、味全龍的王維中，以自身的經歷來勉勵在場的球員。

今年TLLB將持續推廣臺灣基層棒球．舉辦國內及國際共５項賽事：「中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽」，於3/22-3/30在臺北舉辦，中華電信落實企業ESG永續發展政策，自111年起冠名贊助威廉波特國手選拔賽，以實際行動支持臺灣棒球發展，今年邁入第四年；「萬士益冷氣盃全國青少棒錦標賽（原謝國城盃）」，於4/12-4/20在棒球的搖籃臺東縣舉辦，由長期積極參與各項公益活動的萬士益冷氣冠名贊助。

邁入第二年的社區棒球國手選拔賽，「TLLB CUP U13台灣社區棒球錦標賽」，於5/3-5/11的週末在臺北進行，榮獲冠軍的球隊將代表台灣參加2025年LLB 50/70亞太暨中東區資格賽。

而為讓臺灣的社區棒球，可以在國際間被看見，TLLB特別跟世界少棒聯盟（LLB）申請「2025年LLB 50/70亞太暨中東區資格賽」於臺灣舉辦，這也是臺灣首度辦理社區棒球的國際賽，比賽於6/15 -6/22在青年公園棒球場舉行；社區棒球最大盛事「全國社區學生棒球大賽」，今年將增加U18組，希望讓更多層級愛好棒球的選手，都能站上全國性的舞台，預賽訂於7/5-7/20的週末，全國賽則安排在8/9-8/17週末，報名辦法預計4-5月公布，相關訊息將於TLLB粉絲團（https://reurl.cc/06YAqk）及官網（https://www.tllb.org.tw）公布。

台灣世界少棒聯盟年度記者會。（記者方賓照攝）台灣世界少棒聯盟年度記者會。（記者方賓照攝）

台灣世界少棒聯盟年度記者會。（記者方賓照攝）台灣世界少棒聯盟年度記者會。（記者方賓照攝）

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