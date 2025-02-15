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中職》王維中勉勵基層保持熱情 自曝三振大谷翔平後隔天一舉動

2025/02/15 18:00

王維中。（記者方賓照攝）王維中。（記者方賓照攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕味全龍隊明星左投王維中，今天出席台灣世界少棒聯盟年度賽事公布記者會。會中，王維中勉勵基層選手帶著熱情練習、比賽，也自曝自己的第一次出國。

會後，主辦單位安排王維中和小球員們一起參觀101「夢想高飛」棒球主題特展，展出大谷翔平去年突破紀錄的比賽用球。王維中開玩笑說，許多人知道他要來看，提醒他記得拍照上傳群組。

王維中生涯面對過大谷翔平3次，被問及2019年6月6日三振大谷翔平，王維中說：「每次談到大谷或是看到新聞，都是在回憶。自己是覺得很驕傲的成就，至少曾經面對過這個選手。」

王維中自曝，該役他三振楚奧特（Mike Trout）和大谷翔平，隔天就拿大谷的球衣，託人請他簽名。王維中還透露，自己收藏許多美職球星的簽名，「像遊騎兵以前三壘手貝爾崔（Adrian Beltre）、鈴木一朗、基特（Derek Jeter），還有建民賢拜以前隊友柏奈特（A.J. Burnett），都有請他們簽過。」

王維中說，他效力海盜隊復健時期曾遇到過柏奈特，隔年兩人都轉隊，雙方交手時，當時效力費城人的柏奈特看到效力釀酒人隊的他在外野跑步，還對他面露好奇。王維中說：「我請人拿球衣給他簽，他先跟我要一顆簽名球，滿特別的。」

王維中和大谷翔平破紀錄紀念球合影。（記者林宥辰攝）王維中和大谷翔平破紀錄紀念球合影。（記者林宥辰攝）

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