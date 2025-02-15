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UBA》「對手幸運是我們不夠努力」佛光出現烏龍球 教頭點出逆轉勝關鍵

2025/02/15 18:55

佛光大學拿下勝利。（記者陳志曲攝）佛光大學拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕佛光大學今在113學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級複賽首戰，克服雙位數落後，以69：64逆轉台灣師大，成功在6強複賽開出紅盤，教頭楊淑淨肯定子弟兵在經過日本移地訓練後，大幅提升韌性。

佛光大學今在第三節尾聲出現烏龍球，連文鈴在兩隊45：45平手爭搶防守籃板時，意外將球撥進自家籃框，總教練楊淑淨賽後坦言，今天幸運大多數都在對手身上，除了烏龍球，不少次球權也都在台師大身上，「所以我就告訴球員，今天是我們不夠努力，不夠努力沒有想贏，才會自由球都不會在我們身上，還好他們在第四節平手後的緊要關頭做出修正，比前面更投入。」

楊淑淨指出，農曆年前到日本山形移地訓練帶給球隊很大的幫助，佛光此行9天和山形銀行隊練球，也與當地高中進行友誼賽，楊淑淨坦言，去就是被修理，尤其跟職業隊的練習更是「慘不忍睹」，但她認為，這一趟也讓球員在韌性方面有所成長。

今日稍早首戰由世新大學力克頭號種子中信學院，以第4種子晉級的佛光大學也上演「下剋上」扳倒第3種子台灣師大，楊淑淨表示，本屆6強實力平均，哪一隊的調整能力愈快就愈有機會晉級4強，「第一勝對我們來說很重要，信心有很大的提升。」

佛光大學女籃總教練楊淑淨。（記者陳志曲攝）佛光大學女籃總教練楊淑淨。（記者陳志曲攝）

佛光大學邱子芸（右）投進關鍵三分，與隊友開心慶祝。（記者陳志曲攝）佛光大學邱子芸（右）投進關鍵三分，與隊友開心慶祝。（記者陳志曲攝）

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