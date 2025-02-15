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NBA》剛進聯盟就遭「SGA」震撼教育 華勒斯：只能被狠狠教訓

2025/02/15 19:32

吉爾吉斯亞歷山大（左）、華勒斯（右）。（資料照，今日美國）吉爾吉斯亞歷山大（左）、華勒斯（右）。（資料照，今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《CLUTCH POINTS》報導，雷霆二年級後衛華勒斯（Cason Wallace）在明星週末新秀對抗賽期間接受媒體訪問，並回憶起自己剛進聯盟就被隊內超級球星一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）「震撼教育」的時刻。

華勒斯的這一刻發生在訓練營，當時他與吉爾吉斯亞歷山大進行一對一單挑對決，結果被對方徹底碾壓。

「在訓練營時，我必須和他進行一對一對抗，他可以隨心所欲地選擇自己要出手的位置。」華勒斯回憶道，「後來我才發現，他最喜歡在中距離和低位進攻，而我只能被他狠狠教訓。我當時滿懷自信，告訴自己：『不會讓這種事發生。』結果？它確實發生了，比分是 『大比數』：『零』。」。

儘管當時被吉爾吉斯亞歷山大完全輾壓，但華勒斯並未因此氣餒。進入聯盟第2年，他的數據較新秀賽季大幅進步。

本賽季華勒斯平均上場27.4分鐘，可攻下7.3分、3.5籃板、2.4助攻、1.8抄截以及1顆三分球的表現，整體投籃命中率44.2%，三分命中率33.3%。其上場時間、得分、籃板、助攻、抄截都較上個賽季進步。

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