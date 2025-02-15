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高中木棒聯賽》仰德青棒即將走入歷史 曲終人散前打出「感人戰役」

2025/02/15 19:50

仰德高中棒球隊即將解散。（學生棒球聯盟提供）仰德高中棒球隊即將解散。（學生棒球聯盟提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕113學年度高中木棒聯賽今天進行第二階段賽事，E組的新竹縣仰德高中以4：3險勝興大附農開胡，目前戰績1勝1負，仰德教練田治加說：「雖然球隊確定解散，高二球員已經轉學，我仍告訴參賽的12位高三同學全力以赴，不要放棄，最後終於擊敗強敵，打出令人感動的一場比賽。」

仰德連續參賽17屆都是一輪結束，今年首次打進第二階段卻面臨解散的命運。田治加說：「沒有辦法，這是政策，但球隊要有始有終，把最後一次木棒聯賽好好打完，原本有16位高三球員，扣掉受傷、罹患流感者還有12人，專職投手僅王約瑟、林承旭，投手戰力吃緊，今天只好讓野手上去投，鄭品清先發、曾皓哲中繼，最後再推出林承旭關門，守住勝果。」

鄭品清原本是一壘手，今天設定要先發投2至3局，卻撐了4.2局，投70球，被敲2支安打，送出2K，四死球6次偏多，還好只失1分非自責分，第5局下他說真的累了，教練團才換上曾皓哲接力。

鄭品清擔任第五棒中心打者，4打數2安打，帶有1分打點，表現頗佳，林承旭則在7局上敲安打送回隊友，攻下第4分保險分；7局下興大附農追成3比4，兩人出局一、三壘有跑者，林承旭登板救援，讓打者擊成二壘飛球出局，仰德驚險過關，勝投是中繼2局失2分其中1分責失的曾皓哲。

田治加說，贏了這場比賽，晉級第三階段的機率提升不少，接下來還剩對成德高中一戰，還是一樣全力以赴，打給外界看，把仰德的精神展現出來。

仰德高中棒球隊即將解散。（學生棒球聯盟提供）仰德高中棒球隊即將解散。（學生棒球聯盟提供）

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